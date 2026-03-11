Catherine Tornel asume la presidencia de la Comisión para el Mercado Financiero

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó que Catherine Tornel León asumió este miércoles como nueva presidenta del consejo del organismo, con lo que deja su cargo como comisionada, tras haber asumido en octubre de 2023.

La nueva líder del consejo es máster en finanzas de la London Business School, con especialización en inversiones y finanzas cuantitativas; y magíster en finanzas e Ingeniera Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Previo a asumir como comisionada en la CMF, fue coordinadora del mercado de capitales del Ministerio de Hacienda (2018-2020), tras lo cual se integró al Banco Central de Chile como asesora del consejo y miembro del comité para la fijación de límites a las tasas de Intercambio, designada por el instituto emisor.

Además, entre 2008 y 2018, fue economista senior de la gerencia de infraestructura y regulación financiera del Banco Central.

Cuenta, además, con una importante trayectoria en el sector privado. Fue vicepresidenta de Transbank y directora de Banchile Administradora General de Fondos. Ha sido, además, gerenta de área en el Banco de Chile; de riesgo y nuevos negocios en Combanc, Cámara de Compensación de Pagos de Alto Valor; y de inversiones en BBVA Seguros de Vida.

Adicionalmente, formó parte de BBVA Pensiones y Seguros América Latina, y BBVA Provida. Asimismo, en el área académica, ha sido profesora adjunta de finanzas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad Diego Portales, y actualmente, dicta cátedras en los Magíster de Finanzas de la Universidad de Los Andes y de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Catherine Tornel señaló que "es un gran privilegio y también una gran responsabilidad asumir la presidencia de la CMF, y quiero agradecer al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y al Presidente de la República, José Antonio Kast, por confiar en mí para asumir este importante desafío".

Complementó que "un aprendizaje relevante que me deja mi tiempo como Comisionada es que cada decisión debe tomarse con la conciencia de que finalmente estamos influyendo en el bienestar de las personas, y es algo que mantendré como guía durante mi presidencia".

"Nuestro desafío como institución es seguir fortaleciendo y mejorando nuestros procesos de regulación y supervisión para responder de mejor manera a las necesidades de la ciudadanía", finalizó.

