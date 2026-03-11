Presidenta de la CPC llama a "moderar" expectativas de crecimiento en primer año del Gobierno de Kast

La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, proyectó que el crecimiento de 2026 se ubicaría en torno al 2,5%, por debajo de las aspiraciones iniciales de 3%.

“Eso pone a la administración entrante en un escenario más difícil, por lo que las expectativas se van a tener que ir moderando”, afirmó, aludiendo también al débil desempeño económico en el arranque del año.

En conversación con radio Duna, advirtió que “hay expectativas altas, eso lo demuestran los indicadores, pero también, poniendo una cuota de realismo, el escenario internacional se ha complicado bastante y las cuentas fiscales están más deterioradas de lo previsto”.

Jiménez llamó a “moderar” las proyecciones de crecimiento para el primer año de José Antonio Kast, subrayando que el deterioro fiscal y el contexto internacional obligan a actuar con cautela.

La dirigente empresarial también realizó un balance crítico del ciclo anterior: “El balance es un poco amargo. El país creció poco en cuatro años y además hubo una situación laboral bastante compleja, a lo que se suma el deterioro de las cuentas fiscales”.

De cara al nuevo gobierno, enfatizó que ordenar las cuentas públicas será prioritario. “Reducir el gasto es un proceso difícil. Hay que priorizar dónde es posible hacerlo sin afectar los servicios necesarios, pero es indispensable”, sostuvo.

Y añadió: “Siempre va a ser duro tener que recortar gasto público, pero hay conciencia de que es absolutamente necesario”.

Finalmente, subrayó que ese ajuste debe avanzar en paralelo con medidas orientadas a impulsar el crecimiento económico, como desregulación, incentivos tributarios y facilitación de la inversión.

