Fiscalía Nacional Económica pide una multa de U$3,8 millones contra Pedidos Ya por incumplir acuerdo sobre límites de precios

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia contra Delivery Hero E-Commerce Chile SpA ("Pedidos Ya") por incumplir el Acuerdo Extrajudicial N°30, aprobado por el TDLC en diciembre de 2023.

En particular, la FNE acusa a "Pedidos Ya" de implementar en su plataforma una etiqueta o TAG denominada “Mismo precio que en local”, cuya activación por parte de los restaurantes asociados implicó una limitación a la libertad de estos últimos de establecer precios más bajos en sus canales propios de venta, sea de manera presencial o por medio de sus propios sistemas de delivery.

Según el Acuerdo Extrajudicial N°30, esta política comercial constituye una cláusula de nación más favorecida o de paridad de precios que se encuentra prohibida en base a dicho documento que fue aprobado por el TDLC.

La FNE solicitó al TDLC que aplique a la empresa una multa a beneficio fiscal de 4.046 Unidades Tributarias Anuales, equivalentes a US$3,8 millones, considerando, entre otros factores, la gravedad de la conducta, el efecto disuasivo que debe tener la sanción y la capacidad económica del infractor.

El fiscal nacional económico, Jorge Grunberg, destacó la importancia que tiene para la FNE y para la institucionalidad de libre competencia la defensa de los acuerdos extrajudiciales como una herramienta efectiva para proteger la libre competencia.

“Los acuerdos extrajudiciales se suscriben para ser cumplidos y seguiremos fiscalizando con especial atención que así sea, porque constituyen una vía eficiente para cautelar la libre competencia a través de compromisos de cese o cambio de conducta por parte de los investigados o pagos a beneficio fiscal bajo la aprobación del TDLC”, señaló.

Además, reiteró el foco de la FNE en los mercados digitales, dada la relevancia que han adquirido en la actividad económica.

“Este requerimiento refuerza la prioridad que otorgamos a los mercados digitales y reafirma la prohibición a las plataformas de delivery de incorporar cláusulas de paridad de precios, que perjudican a los consumidores al limitar a los restaurantes para fijar los precios de sus productos en los distintos canales de venta, impidiéndoles ofrecer precios más bajos en otras plataformas competidoras o en sus propios canales de distribución”, afirmó.

"Pedidos Ya" y la FNE suscribieron en noviembre de 2023 un acuerdo extrajudicial que ponía término a la investigación Rol N°2653-21 FNE, relativa al establecimiento de restricciones verticales por parte de distintas plataformas de delivery en los contratos celebrados con sus restaurantes asociados.

En dicho acuerdo, "Pedidos Ya" asumió compromisos, como el de eliminar toda cláusula o condición comercial que impida o restrinja a los restaurantes asociados ofrecer sus productos a precios más bajos en otros canales de venta, entre ellos, canales propios, así como el de no implementar en el futuro este tipo de cláusulas de nación más favorecida o paridad de precios.

PURANOTICIA