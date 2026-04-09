Presidenta del Banco Central viajará a Estados Unidos para participar en reuniones del FMI, Banco Mundial y BIS

La presidenta del Banco Central de Chile, Rosanna Costa, viajará este fin de semana a Estados Unidos, para participar en la reunión del Consultive Council for the Americas (CCA) en Nueva York -grupo regional del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por su sigla en inglés)- y en las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), que se desarrollarán en Washington entre el lunes 13 y el sábado 18 de abril.

El programa de actividades comienza en Nueva York, donde la autoridad monetaria asistirá a las reuniones del CCA, que se desarrollarán en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

Una vez concluidos sus compromisos, la titular del instituto emisor se dirigirá a Washington para integrarse a las diversas actividades de las Reuniones de Primavera. Dentro de este marco, destacan las sesiones del Comité Monetario y Financiero del FMI (IMFC, por su sigla en inglés). Esta instancia reúne a los delegados de la Junta de Gobernadores de la entidad y funciona como un foro clave para examinar la situación financiera y económica a nivel internacional, medir los mayores riesgos globales y repasar los pilares de la Agenda de Política Global del FMI.

De manera paralela a la programación oficial del IMFC, el cronograma de la economista incluye múltiples encuentros bilaterales tanto con altos mandos del FMI como con representantes de otros bancos centrales.

Las actividades en la capital estadounidense tendrán su puntapié inicial el martes 14. Ese día, Costa sostendrá una cita bilateral con Michael Barr, integrante de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos, con el propósito de dialogar sobre las proyecciones de la economía mundial.

Durante las jornadas posteriores, la agenda contempla reuniones con mujeres líderes y gobernadoras de la banca central. A esto se sumarán encuentros con figuras clave del FMI, tales como Tobías Adrian, consejero financiero y director de Asuntos Monetarios y Mercados Financieros; Pierre-Olivier Gourinchas, consejero económico y director del Departamento de Estudios; y Nigel Chalk, director del departamento del Hemisferio Occidental. Asimismo, se reunirá con el equipo de la Misión para Chile, liderado por Andrea Schaechter.

El propósito de estas reuniones será ahondar en el estudio de las materias de mayor relevancia para la economía de Chile. Igualmente, buscarán evaluar el impacto a nivel regional de las tendencias globales que moldean el panorama de hoy, todo esto bajo un escenario marcado por el incremento de las tensiones geopolíticas.

Por otro lado, el itinerario de la presidenta del BC no se limitará a reuniones institucionales, ya que también tiene programado realizar presentaciones sobre el panorama macroeconómico chileno en diversos seminarios y citas con múltiples inversionistas.

El cierre de esta gira internacional está fijado para el sábado 18 de abril. La última actividad será un encuentro que congregará a presidentes de Bancos Centrales y ministros de Hacienda de Canadá, Estados Unidos y Latinoamérica, una cumbre que fue convocada por Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI.

PURANOTICIA