Presidenta del Banco Central asegura que "es posible que la recuperación de la economía tome un poco más de tiempo"

La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, abordó el Informe de Política Monetaria (Ipom) de septiembre, donde se rebajó a entre 0,25% y 0,75% la proyección de crecimiento del PIB para 2026.

En conversación con La Tercera, Costa señaló que "el mensaje de fondo es que seguimos en un contexto con incertidumbre. La incertidumbre mundial (de nuevo) ha ido aumentando, y en el plano local tenemos una inflación que se ha comportado en línea y cuya proyección nos indica que converge a la meta en el segundo trimestre de 2017, pero que ese comportamiento se sustenta en la compensación entre algunas presiones de costo y una demanda algo más débil en el corto plazo, que hacia adelante empieza a recuperarse".

“Desde el punto de vista de la política monetaria hay que estar atentos a la evolución del escenario externo, de los riesgos que involucra, y estar atentos también a la opción de alguna debilidad un poco más prolongada en el escenario local. Según estos desarrollos vamos a ir tomando decisiones en adelante", afirmó.

La presidenta del Banco Central sostuvo que "por un lado, hay un riesgo al alza que se puede combinar también con una demanda más dinámica en nuestra economía. Pero también hay la opción de que sea un poco más débil y por lo tanto hay que ir monitoreando el escenario permanentemente".

"En los últimos días hemos tenido aumentos mayores del precio del petróleo que los del cierre estadístico del Ipom. Y además, en el plano local podría darse un escenario más dinámico que el del escenario central, y esa combinación hay que mirarla con cuidado. Pero también es posible que la recuperación de la economía tome un poco más de tiempo", añadió.

Al ser consultada respecto a si la economía está en recesión, Costa manifestó que le "parece una definición estrecha para lo que estamos viendo. Hemos reducido las proyecciones de crecimiento para 2026 en una magnitud relativamente significativa, pero es una economía que hacia adelante tiene perspectivas positivas".

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