Pernoctaciones en establecimientos turísticos llegaron a 1.696.082 en agosto: una disminución de 0,7% respecto al mismo mes de 2025

Las pernoctaciones de pasajeros en establecimientos de alojamiento turístico en Chile llegaron a 1.696.082 en agosto de 2026, lo que implicó una disminución de 0,7% respecto al mismo mes del año anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El mayor nivel de pernoctaciones se registró en la región Metropolitana (752.128), con una variación de 4,9%, seguida por la región de Valparaíso (166.999), con una disminución de 3,3% respecto a agosto de 2025.

La tasa de ocupación en habitaciones a nivel nacional fue 39,6%, expandiéndose 0,21 puntos porcentuales (pp.) en doce meses. La mayor tasa de ocupación en habitaciones se registró en la región Metropolitana (76,4%), seguida por la región de Antofagasta (51,7%).

Los establecimientos de alojamiento turístico anotaron un RevPAR (ingreso promedio por habitación disponible, por su sigla en inglés) nacional de $35.534, aumentando 2,1% en doce meses; mientras que el ADR (tarifa promedio diaria, por su sigla en inglés) registrado fue de $89.828 a nivel nacional, aumentando 1,6% interanualmente.

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