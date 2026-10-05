BancoEstado reporta que cerca de 5 millones de personas canjearon el Cupón de Gas Licuado

BancoEstado informó que, tras concluir su periodo de vigencia el pasado 30 de septiembre, cerca de 5 millones de personas realizaron a nivel nacional el canje del Cupón de Gas Licuado.

El beneficio, dispuesto por el Gobierno, estuvo dirigido a hogares pertenecientes al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares, permitiéndoles acceder a $27.000 para la compra de cilindros de gas entre junio y septiembre.

La implementación del beneficio contó con el apoyo de BancoEstado, que puso a disposición su infraestructura tecnológica, financiera, territorial y humana para facilitar el acceso al cupón en todo Chile. El beneficio pudo ser utilizado tanto a través de sus plataformas digitales, la App BancoEstado y Rutpay, como mediante la red presencial de más de 45 mil puntos de CajaVecina distribuidos a lo largo del país.

Del total de personas beneficiadas, el 70% utilizó los canales digitales de BancoEstado, mientras que el 30% restante correspondió a operaciones presenciales. Asimismo, durante el proceso, BancoEstado coordinó convenios con más de 2.200 distribuidores a nivel nacional, incluyendo pymes locales, para facilitar el canje del voucher en distintas zonas del país.

La gerenta general Ejecutiva de BancoEstado, Andrea Silva, sostuvo que "el canje del Cupón de Gas Licuado refleja la capacidad de BancoEstado para apoyar políticas públicas de gran alcance a través de su infraestructura tecnológica y cobertura territorial".

"Gracias a nuestra carretera digital, compuesta por la App BancoEstado y Rutpay, y a la red CajaVecina, cerca de 5 millones de personas pudieron canjear sus cupones de forma simple, segura y oportuna en todo el país. Este resultado nos llena de orgullo y demuestra el aporte que podemos realizar para acercar los beneficios del Estado a las personas", añadió.

El mayor volumen de cupones canjeados se concentró en la región Metropolitana, seguida por Valparaíso, Biobío, Maule, O’Higgins y La Araucanía, que registraron los siguientes mayores niveles de utilización del beneficio.

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