Biministro Mas atribuye caída del Imacec de agosto a la minería y destaca crecimiento del resto de la economía

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, atribuyó a la fuerte caída de la actividad minera el Imacec de -1,0% registrado en agosto.

"¿Qué pasó con la economía en agosto? El Imacec, que mide la actividad económica del país, cayó 1,0% frente a agosto del año pasado. Toda esa caída se explica por la minería", señaló en su cuenta de X.

"La minería produjo 17,4% menos que hace un año y restó 2,3 puntos al indicador. Influyeron tres factores: menor ley del mineral (cada tonelada extraída trae menos cobre), mantenciones en las faenas y un clima adverso", añadió.

También dijo que "la baja en la ley del mineral no se resuelve de un mes a otro: es un desafío de fondo de nuestros yacimientos, que solo se revierte con nuevos proyectos e inversión. Por eso estamos trabajando para destrabar proyectos y agilizar los permisos".

"¿Y el resto de la economía? Sin minería, la actividad creció 1,4% en un año y también avanzó respecto de julio. Comercio, servicios, industria y generación eléctrica sumaron 1,3 puntos, compensando parte de la caída minera", explicó.

"Julio también fue débil (-1,5%), así que septiembre será clave. Hacia adelante, el Banco Central proyecta que la inversión crecerá 8,1% en 2027 y 7,1% en 2028, y el cobre abre una gran oportunidad para nuevos proyectos mineros", aseguró. Finalmente, expresó que "la prioridad número 1 de nuestro Gobierno es que los chilenos vivan mejor ahora. Por eso lanzamos el plan Chile Despega: vamos a recuperar la economía, el empleo con sentido de urgencia y la calidad de vida de las personas. No excusas: acción y determinación".

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