Presidenta de la CPC ve "muy difícil" que el crecimiento económico supere el 1,5% este año

La presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Susana Jiménez, abordó el panorama macroeconómico del país tras el último Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central.

En conversación con radio Cooperativa, señaló que "el ajuste que hizo el Banco Central en sus proyecciones para el año en su conjunto no sorprende. Nosotros dos días antes siempre hacemos publicaciones de nuestras proyecciones económicas y también apuntábamos a que se ve muy difícil que el crecimiento económico de este año esté por encima de 1,5%".

La presidenta de la CPC atribuyó este estancamiento a "una serie de factores —y eso es lo que venimos relevando hace ya mucho tiempo— que va desde una abrumadora permisología que hace más difícil sacar adelante proyectos de inversión, de costos de contratación que son elevados y, por lo tanto, también tiene una repercusión en el mercado laboral; de falta de competitividad tributaria con impuestos que han crecido sostenidamente en el tiempo".

En cuanto al optimismo inicial del mercado tras llegada de la administración de José Antonio Kast, Jiménez explicó que "esta desaceleración que ya se venía sintiendo hoy día se materializa en números que son parte de un proceso largo. Acá lo que hay que mirar es cómo cambian las perspectivas hacia adelante y cómo eso genera confianza para volver a retomar negocios, proyectos de inversión, atraer también recursos para el desarrollo de los sectores".

Y destacó que "lo que uno puede observar positivamente es que muchos más proyectos ingresaron al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; que el catastro de la incorporación de bienes de capital también da cuenta de que hay más proyectos disponibles para desarrollarse, pero evidentemente esto toma tiempo".

La dirigenta advirtió que "no hay ninguna posibilidad de que simplemente ante un cambio de mirada, un cambio de Gobierno, esto gatille de la noche a la mañana cambios estructurales".

Respecto del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, la líder de la CPC afirmó que "se ha discutido mucho por parte de distintos sectores cuánto impacta una rebaja tributaria en el crecimiento económico y se dice que los efectos son inciertos. Sí, claro, los efectos son inciertos, pero la dirección no".

"Todo lo que se conoce, experiencia nacional e internacional, literatura, da cuenta de que una rebaja tributaria es un impulso al crecimiento económico, a la inversión, y, por tanto, también tiene un efecto en el empleo",

En ese sentido, defendió la propuesta de fijar invariabilidad impositiva como "una buena señal". "Hasta hace 10 años teníamos el DL 600, que era una propuesta de invariabilidad pero acotada al mundo de la inversión extranjera. Acá lo que se dice es que se le otorgaría a inversión nacional y extranjera", precisó.

"Yo creo que los parámetros son perfectamente discutibles: los años, los umbrales mínimos, pero lo cierto es que parece haber sido una mala decisión haber eliminado en su momento la invariabilidad. Pensábamos que éramos un país que ya daba las garantías suficientes, y lo cierto es que en estos 10 años hemos visto alzas tributarias, intentos de modificaciones constitucionales, estallido social", indicó.

Jiménez planteó que "para cualquier inversionista —y así lo han constatado los números— la necesidad de mayor certeza y seguridad en algunos parámetros al menos es parte de la toma de decisiones al momento de invertir en nuestro país. En ese sentido, yo creo que los parámetros pueden ser discutidos, pero la medida yo creo que es apropiada".

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