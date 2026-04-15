Precios de los combustibles aumentarán nuevamente a partir de este jueves: gasolinas subirán hasta $22,3 por litro

El precio de las bencinas volverá a registrar una alza a partir de este jueves, aunque menor al incremento histórico de fines de marzo.

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) informó que, de acuerdo a su reporte de precios de referencia, el valor de la gasolina de 93 octanos aumentará $20,2 por litro y la de 97 subirá $22,3 por litro. En tanto, el precio del diésel anotará un alza de $36,4 por litro.

Por su parte, el kerosene -parafina- mantendrá sus valores, al igual que la semana pasada.

Mientras que el Gas Licuado de Petróleo (GLP) de uso vehicular se incrementará en el orden de 36,5$/lt.

De acuerdo a la ENAP, dentro de los antecedentes para esta alza se encuentran los precios de importación de productos desde un mercado de referencia cercano y profundo (Costa del Golfo de Estados Unidos) y otros costos propios de la actividad de importación de combustibles.

PRECIOS

Gasolina de 93: +20,2$/lt.

Gasolina de 97: +22,3$/lt.

Kerosene (parafina): 00,0$/lt.

Diésel: +36,4$/lt.

GLP Vehicular: +36,5$/lt.

PURANOTICIA