Precios de las bencinas registrarán una importante baja desde este jueves 1: Sólo el GLP de uso particular aumentará

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informó que las bencinas registrarán una fuerte baja en su precios a partir de este jueves 1 de enero de 2026.

La estimación de precios quedó de la siguiente manera:

Gasolina de 93 octanos: -24,9 pesos

Gasolina de 97 octanos: -24,9 pesos

Kerosene: -23,7 pesos

Diésel: -18,9 pesos

Gas licuado de uso particular: +4,3 pesos

La compañía recordó que estos montos cumplen solo un rol orientativo para el mercado. Cada estación de servicio define el precio final según su ubicación, costos logísticos y política comercial. ENAP afirmó que "no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerar que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, los que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo”.

PURANOTICIA