Precios de las bencinas registrarán una importante baja desde este jueves 1: Sólo el GLP de uso particular aumentará

Las gasolinas de 93 y 97 octanos registrarían una disminución de 24,9 pesos por litro, mientras que el kerosene bajaría 23,7 pesos por litro.
La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informó que las bencinas registrarán una fuerte baja en su precios a partir de este jueves 1 de enero de 2026.
La estimación de precios quedó de la siguiente manera:
La compañía recordó que estos montos cumplen solo un rol orientativo para el mercado. Cada estación de servicio define el precio final según su ubicación, costos logísticos y política comercial.
ENAP afirmó que "no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerar que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, los que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo”.
PURANOTICIA