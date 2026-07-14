Precio del litio alcanza su mayor nivel del año y llega a US$24.000 por tonelada tras subir 12,8% en mayo

El precio del litio volvió a ganar terreno durante mayo y alcanzó su mayor nivel del año, luego de registrar un alza de 12,8% respecto a abril y llegar a los US$24.000 por tonelada, según informó la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

El incremento estuvo impulsado por una escasez temporal de suministro en China, África y Australia, situación que llevó al valor del metal a su nivel más alto desde fines de 2023, alcanzando un techo de US$24.000 por tonelada a mediados de mayo.

Esta recuperación significó un quiebre en la tendencia bajista con la que cerró el año anterior, en medio de las preocupaciones por la disponibilidad de oferta, especialmente tras la suspensión del yacimiento Jianxiawo de CATL en China, uno de los principales proveedores de litio a nivel mundial.

A comienzos de este año, Zimbabue, otro actor relevante en la producción del mineral, implementó una prohibición a las exportaciones de minerales de litio, profundizando las restricciones del mercado. Esta menor disponibilidad de suministro modificó las condiciones de la industria y permitió una reconfiguración de los soportes de precios durante el primer semestre de 2026.

Según Cochilco, el mercado del litio dejó atrás el escenario de sobreoferta agresiva que llevó los precios a mínimos históricos y avanzó hacia una etapa de mayor equilibrio. En el corto plazo, el carbonato de litio CIF Asia estableció un rango de soporte cercano a los US$17.500 por tonelada.

Para los próximos meses, el mercado estará atento a la evolución del crecimiento del sector de almacenamiento energético BESS y la inteligencia artificial (IA), y si este será capaz de compensar la desaceleración del mercado automotriz en Estados Unidos y China.

El principal riesgo será que una eventual acumulación de inventarios en puertos asiáticos y europeos vuelva a presionar los precios hacia los rangos inferiores de soporte.

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