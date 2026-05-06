Precio del diésel registrará una fuerte caída y las bencinas tendrán variaciones mínimas a partir de este jueves

A través de un decreto publicado este miércoles en el Diario Oficial, el Ministerio de Hacienda oficializó la intervención al Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Mepco).

Esta medida gubernamental logró esquivar el anunciado incremento de $35 por litro, generando, además, una pronunciada disminución en el valor del diésel, gracias a la modificación de los parámetros que permitió introducir una rebaja tributaria cercana a los 100 pesos por litro.

Como resultado de estos ajustes, el reporte semanal emitido por la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) reflejó las nuevas tarifas que regirán durante esta semana.

De acuerdo a la información proporcionada por la estatal, la gasolina de 93 octanos registrará una leve variación de +0,1 pesos por litro, mientras que la gasolina de 97 octanos presentará una baja de -0,6 pesos por litro.

En cuanto a los demás derivados, el kerosene se mantendrá intacto con 0,0 pesos por litro. Por su parte, el diésel experimentará un retroceso de -47,3 pesos por litro, contrastando con el GLP de uso vehicular, el cual anotará un incremento de +49,3 pesos por litro.

Frente a la publicación de estos nuevos valores, la compañía estatal fue enfática en aclarar su rol dentro de la industria. En su documento, la firma reiteró que "no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerar que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, los que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo".

VARIACIONES

Gasolina de 93 octanos: +0,1 pesos por litro.

Gasolina de 97 octanos: -0,6 pesos por litro.

Kerosene: 0,0 pesos por litro.

Diésel: -47,3 pesos por litro.

GLP de uso vehicular: +49,3 pesos por litro.

PURANOTICIA