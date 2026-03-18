Precio de la parafina aumentará más de $100 a partir de este jueves: es el único combustible que sufrirá variación

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) dio a conocer que el precio de la parafina aumentará más de $100 por litro a partir de este jueves 19 de marzo.

Desde la estatal informaron que el valor de las bencinas de 93 y 97 se mantendrá, al igual que el precio del diésel y el gas licuado vehicular (GLP).

En tanto, el precio del kerosene (parafina) aumentará 107,4 pesos por litro.

Desde ENAP recordaron que la estimación de precios considera “los precios de importación de productos desde un mercado de referencia cercano y profundo (Costa de Golfo de Estados Unidos) y otros costos propios de la actividad de importación de combustibles”.

Además, indicaron que los valores se ven influenciados por el funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (Mepco) y el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).

Finalmente, reiteraron que “no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerara que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, los que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo”.

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