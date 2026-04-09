Posible baja en las bencinas asoma para mayo, pero dependerá de la estabilidad del mercado internacional

Una eventual disminución en los valores de las gasolinas durante las próximas semanas podría frenar la tendencia al alza derivada del conflicto en Irán. Así lo anticipó el equipo del Ministerio de Hacienda responsable del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), advirtiendo que este escenario dependerá de ciertas condiciones del mercado.

En información recogida por El Mercurio, Alejandro Guin-Po, coordinador macroeconómico de Hacienda, detalló los plazos de esta posible rebaja. El funcionario precisó que “si es que hubiese una caída muy notoria en los precios internacionales, de forma sostenible, que llegue a capturar todo lo (que fue el aumento) anterior, lo más probable es anticipar una caída en los precios, que no va a ser el 16 de abril (que es la próxima fecha de variación de los hidrocarburos) porque eso ya está jugado, sino que vendría a ser en los primeros días de mayo”.

Desde el Congreso, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respaldó dicha estimación. El secretario de Estado aseguró: “En la medida en que los precios se logren estabilizar de modo permanente, hay que ver cómo sigue la situación, y después si empiezan a bajar, vamos a transmitir esas bajas directamente a los consumidores”.

Descartando también el 16 de abril como fecha para un alivio en los surtidores, el economista sénior del Ocec de la U. Diego Portales, Juan Ortiz, apuntó al 7 de mayo como el momento en que se concretaría un posible descenso. Sobre este punto, el experto argumentó: “Si esas condiciones se mantienen (un precio del petróleo en torno a US$ 95 y un dólar estable) a lo largo de abril en función del proceso de diálogo en Medio Oriente, es muy factible que tengamos una noticia más positiva durante el mes de mayo, es decir, es previsible un escenario de caída acotada de precio mayorista”.

Una visión coincidente manifestó Jorge Hermann, economista y director de Hermann Consultores. El especialista advirtió sobre el contexto global: “El mercado del petróleo está demasiado volátil porque se ve frágil el acuerdo de cese del fuego entre EE.UU. e Irán en vista de los ataques al Líbano por parte de Israel. En caso de que el acuerdo perdure, implica una baja del petróleo y el dólar, con lo que se puede proyectar una caída de los combustibles recién el 7 de mayo, lo que podría llevar a una inflación negativa en ese mes”.

Para concluir, la perspectiva de modificaciones paulatinas en los valores fue aportada por Pablo Müller, docente de posgrado de la U. Autónoma. El académico sentenció: “Los recientes cambios en el funcionamiento del Mepco, donde se amplía el período de cálculo de dos a cuatro semanas, hacen que los ajustes sean más graduales. ¿Qué implica esto? Que es muy poco probable que los precios de los combustibles bajen antes de un mes”.

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