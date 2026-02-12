Por menor precio del litio, Corfo vende activos para cumplir con el Presupuesto

Una fallida estimación de los ingresos que Corfo proyectaba recibir en 2025 por los contratos de litio del Salar de Atacama generó una brecha que obligó a la corporación a cubrir un diferencial de US$387 millones para completar los US$737 millones que debía traspasar al fisco, según la Ley de Presupuestos.

De acuerdo a lo que informa El Mercurio, los ingresos fueron calculados originalmente con un precio del carbonato de litio entre US$13.000 y US$15.000 la tonelada, pero finalmente cayó a un rango de US$8.900 a US$10.000. Corfo arrienda el Salar de Atacama a SQM, ahora en consorcio con Codelco.

Debido a que los ingresos efectivos solo permitieron transferir US$349 millones, el Ministerio de Hacienda solicitó el cumplimiento íntegro del monto, lo que llevó al Consejo de Corfo a autorizar en diciembre la venta de activos financieros por $225.500 millones.

Además, Corfo tuvo que ejecutar la liquidación de inversiones transitorias por $80.000 millones y la transferencia de $49.776 millones por reembolsos de operaciones con bancos multilaterales, sumando en total $354.843 millones.

Estas operaciones concluyeron con la obtención de los US$387 millones requeridos y, si bien no tendría impacto inmediato en sus programas, sí afecta su planificación financiera de mediano y largo plazo.

En ese sentido, las operaciones no incluyeron la venta de participaciones en empresas, pero representarían cerca del 10% de los activos financieros de la institución, cuyo patrimonio bordea los US$3.000 millones.

