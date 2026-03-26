Plan minero conjunto entre Codelco y Anglo American recibió las autorizaciones de libre competencia

El Plan Minero Conjunto entre la División Andina de Codelco y la operación Los Bronces de Anglo American recibió las autorizaciones de libre competencia necesarias para su materialización. Este avance representa el cumplimiento de los requisitos clave del acuerdo suscrito entre ambas mineras en septiembre de 2025.

La operación fue visada por diversos organismos internacionales, entre ellos la Administración Estatal para la Regulación del Mercado (SAMR) de China, además de las autoridades de competencia de Brasil, Corea del Sur y la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de Chile. Estas instituciones evaluaron el acuerdo bajo sus respectivas normativas para asegurar la libre competencia en el mercado.

El proyecto busca explotar y procesar conjuntamente los recursos del distrito mediante una coordinación operacional que optimice las capacidades existentes. Se estima que la iniciativa permitirá incrementar la producción en cerca de 120 mil toneladas adicionales de cobre fino en promedio anual entre 2030 y 2051, liberando un total de 2,7 millones de toneladas de cobre en dicho periodo.

En términos financieros, el plan proyecta generar al menos US$5.000 millones en valor adicional antes de impuestos para ambas compañías, gracias a las sinergias de una planificación integrada. Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, destacó que esta asociación permite compartir riesgos, acelerar el desarrollo de proyectos y capturar mayores beneficios para el país.

Actualmente, el cronograma del proyecto avanza hacia las etapas de tramitación ambiental y la constitución de una entidad coordinadora. El objetivo final es fortalecer la competitividad de la minería chilena y maximizar el potencial de uno de los distritos de cobre más relevantes del mundo en el marco de la transición energética global.

PURANOTICIA