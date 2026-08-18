PIB cae 0,2% en segundo trimestre y economía encadena dos períodos de contracción

El Banco Central informó que durante el segundo trimestre de 2026 el Producto Interno Bruto (PIB) disminuyó 0,2% en términos anuales, resultado explicado principalmente por la caída de las exportaciones y la variación de existencias, efectos que fueron parcialmente compensados por un aumento del consumo.

De acuerdo con el Informe de Cuentas Nacionales del Banco Central, el período registró el mismo número de días hábiles que el segundo trimestre del año anterior, por lo que el efecto calendario fue nulo. Con este resultado, la economía encadenó dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo durante el año, en contraste con las expectativas del Gobierno, que apuntaban a un leve crecimiento.

Desde la perspectiva del origen, la contracción del PIB se explicó principalmente por la actividad minera. En contraste, el PIB no minero registró un aumento, impulsado por los servicios personales y el comercio.

Al descontar los efectos estacionales, la actividad económica no registró variación respecto del trimestre anterior. En este resultado destacó la incidencia positiva de la minería y los servicios personales, efecto que fue compensado por las caídas trimestrales observadas en la construcción y los servicios de transporte, restaurantes y hoteles.

En el marco de la política de revisiones de las cuentas nacionales, el crecimiento del PIB correspondiente al primer trimestre fue revisado al alza en dos décimas, pasando de -0,5% a -0,3%.

Finalmente, el Banco Central informó que la variación del PIB del segundo trimestre fue tres décimas inferior a la estimación preliminar del Imacec, que había situado el crecimiento en 0,1%, para posteriormente ubicarse en -0,2%.

Según explicó el organismo, esta diferencia se debió a la actualización de los indicadores de coyuntura y al proceso de conciliación de las cifras de oferta y uso trimestral.

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