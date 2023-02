Pérdidas por incendios forestales superan los US$800 millones en Colliers

Colliers cifró en US$825 millones los daños que han causado hasta el momento los incendios forestales que azotan a la zona centro-sur del país.

La cifra fue explicada en El Mercurio por Rodrigo Gil, gerente del área de Campos Agrícolas de la consultora.

"Las pérdidas agrícolas se estiman en aproximadamente US$ 490 millones y el desglose considera que de las aproximadamente 420.000 hectáreas afectadas hasta el momento entre Maule y La Araucanía, un 77% corresponde a suelos de rulo con un valor estimado de US$ 300 por hectárea, un 21% a plantaciones forestales con un estimado de US$ 3.500 por hectárea y un 2% a pequeños agricultores con un valor estimado para este tipo de suelo de US$ 10.000 por hectárea", indicó Gil.

Agregó que en 2017 el Gobierno destinó US$150 millones para combatir los incendios de ese año, por lo que se estima un gasto similar para este 2023.

"Finalmente, en la reconstrucción de las más de 2.000 viviendas destruidas por el fuego y en equipamiento estimamos un gasto de alrededor de US$ 130 millones, a lo que se suman las pérdidas por turismo que calculamos en US$ 55 millones", complementó.

Además, advirtió que "esto no considera el gasto realizado por privados que han dispuesto todos los recursos existentes en el combate contra los incendios".

Asimismo, el ejecutivo lamentó que "desde el punto de vista medioambiental, los daños provocados por los actuales incendios son cuantiosos y tienen un negativo efecto sobre el ecosistema. Estos efectos negativos son variados y provocan cambios en el clima, en el suelo, en los recursos hídricos, en la vegetación, en la biodiversidad y sobre todo en el paisaje".

En tanto, la Corporación Chilena de la Madera (Corma) indicó que la superficie de plantaciones forestales destruida estaría en torno a las 240 mil hectáreas. Si se confirmase, la entidad acusó que “representaría una pérdida que superaría los 600 millones de dólares”.

En un comunicado, Corma aseguró que el 60% de esas hectáreas pertenecen a medianos y pequeños propietarios forestales, “que prácticamente han perdido todos sus bosques y con ello el trabajo de toda una vida”.

“Esto plantea un enorme desafío social y ambiental, ya que las pymes son el motor del empleo en el mundo rural y esos terrenos, al perder su cobertura, arriesgan aluviones de cenizas y barro durante el invierno, dejando las laderas expuestas a la erosión”, manifestó la Corporación.

