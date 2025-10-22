Parafina registrará una baja en su precio a partir de este jueves: gasolinas no presentarán cambios

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) publicó su Informe Semanal de Precios para Combustibles, detallando las variaciones que comenzarán a regir desde este jueves 23 de octubre.

Según el reporte, los precios de la bencina de 93 y 97 octanos, el diésel y el gas licuado de petróleo (GLP) vehicular no presentarán cambios. En cambio, el kerosene (parafina) registrará una baja de $18,3 por litro.

La empresa recordó que las bencinas se ajustan cada tres semanas, por lo que su próxima variación está programada para el próximo jueves 30 de octubre.

En el mismo informe, Enap precisó que su función principal es “comercializar distintos derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras, las que fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes”.

Y agregó que "no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerar que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, lo que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo”.

