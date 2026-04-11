Para la próxima semana prevén nueva alza en los precios de las gasolinas

Para la próxima semana está prevista una nueva alza tanto para la gasolina como para el diésel. El origen está en el petróleo encarecido por la guerra en Irán, pero también en un dólar más alto que la tendencia hasta febrero.

Tras la modificación al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), el 26 de marzo, el precio de la gasolina de 93 octanos aumentó en casi $400. El diésel subió en casi $600.

En declaraciones a El Mercurio, Francisca Cuadros, investigadora de Clapes UC, señaló que “en el caso de las gasolinas, las proyecciones apuntan a un aumento del 2,5% en los precios mayoristas a partir del 16 de abril, equivalente a $36,5 por litro. Este valor corresponde al máximo ajuste semanal que permite el Mepco”.

Respecto del diésel, previó un alza de $63 por litro. Sin Mepco, añadió Cuadros, el incremento sería de $73 en la bencina y más de $100 en el diésel.

Por su parte, Michèle Labbé, economista y académica de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno USS, anticipó un incremento en un rango de $30 a $40 por litro.

"Dada la incertidumbre de la guerra y que dependemos de los precios internacionales y del tipo de cambio, tendremos que acostumbrarnos a cierta volatilidad", recalcó.

MEPCO ESTÁ OPERANDO

El Gobierno modificó el Mepco, pero sí está operando. “En la semana del 26 de marzo, el alza abrupta del petróleo en las semanas previas habría significado una rebaja significativa del impuesto, pero un cambio en los parámetros de cálculo del mecanismo neutralizó ese efecto y el traspaso fue directo”, plantó Cuadros.

Para el 16 de abril, en cambio, “sí se generaría una rebaja efectiva del impuesto”, por lo que el Mepco ejecutará su efecto suavizador. “Los precios llevan varias semanas en niveles elevados, por lo que el cambio de precios no es tan abrupto”, cerró.

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