Pago con tarjetas en Metro de Santiago supera las 198 mil transacciones en su primera semana

Entre el 13 y el 18 de febrero de este año, 198.876 transacciones se han realizado con tarjetas bancarias.

Viernes 20 de febrero de 2026 20:58
A una semana de la marcha blanca del sistema de pago con tarjetas bancarias en Metro de Santiago y el Tren Nos-Estación Central, cerca de 200 mil pasajes se han pagado de esta forma en el Metro.

Entre el 13 y el 18 de febrero, 198.876 transacciones se han realizado con tarjetas bancarias.

Las estaciones que concentraron el mayor número de pagos con este método fueron: Tobalaba, Universidad de Chile, Los Leones, La Moneda, Estación Central, Santa Lucía, Universidad de Santiago, Manquehue, Plaza de Armas y Pedro de Valdivia.

Metro señaló estos registros reflejarían “una fuerte adopción” del sistema en zonas de alto flujo y nodos de combinación.

En cuanto a la participación de los distintos medios de pago, el promedio diario durante la primera semana muestra que las tarjetas Bip! tuvieron un 45,4% de uso, el sistema QR un 20,7%, la TNE y TAM un 31,4% de uso y el sistema de tarjetas y billeteras digitales (EMV) un 2,5%.

El gerente general (s) de Metro, Rodrigo Terrazas, indicó que “estos primeros días de marcha blanca confirman que la incorporación del pago con tarjetas se está desarrollando de forma segura y controlada”.

“Estamos observando una adopción gradual, especialmente en estaciones de alto flujo, y lo más importante es que el sistema ha operado sin incidencias relevantes para los usuarios. Esto nos permite seguir avanzando con confianza en este proceso de modernización del acceso al transporte público”, comentó.

