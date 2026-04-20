Operación Renta: SII autorizó la devolución de impuestos para 988.933 contribuyentes

El Servicio de Impuestos Internos informó que, terminada la etapa de revisión de 1.063.066 declaraciones de Renta presentadas por personas entre el 1 y 8 de abril, autorizó la devolución de impuestos para 988.933 contribuyentes, lo que equivale al 93% del total de declaraciones recibidas en el período.

Al analizar los recursos involucrados, las peticiones originales de los usuarios sumaban más de $319 mil millones. De dicho pozo, el ente fiscalizador dio luz verde al 77% de los fondos, lo que se traduce en un monto que supera los $247 mil millones aprobados para su restitución.

Durante los próximos días, la Tesorería General de la República será la encargada de comunicar tanto las cifras exactas de dinero como la cantidad final de depósitos que efectivamente llegarán a las cuentas bancarias. Esto ocurrirá una vez que dicha institución aplique los descuentos correspondientes, tales como las compensaciones por deudas tributarias y las retenciones asociadas a demandas de pensiones de alimentos, deudas laborales o previsionales, entre otras obligaciones pendientes.

Quienes tengan derecho a devolución de impuestos y hayan seleccionado la modalidad de transferencia electrónica, verán reflejado el pago de estos dineros elmiércoles 29 de abril.

Siguiendo el cronograma oficial de la Operación Renta 2026, la siguiente etapa de pagos está programada para el 15 de mayo. Este segundo desembolso favorecerá a todos aquellos usuarios que presenten su Declaración de Renta en el periodo comprendido entre el 9 y el 23 de abril, siempre y cuando también opten por recibirla vía transferencia electrónica.

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