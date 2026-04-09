Operación Renta 2026: Al menos 1,3 millones de contribuyentes recibirían anticipadamente su devolución de excedentes

Con un alto flujo de tramitaciones arrancó la Operación Renta 2026. El Servicio de Impuestos Internos (SII) comunicó que, durante el primer tramo habilitado para optar a la devolución anticipada, se ingresaron exactamente 1.366.253 declaraciones. Este volumen representa un 26,7% del total proyectado para el actual ejercicio tributario, superando holgadamente la barrera del millón de contribuyentes en su fase inicial.

Al analizar los montos involucrados en este primer corte, la entidad fiscalizadora detalló que las solicitudes de restitución de impuestos sumaron un total de $493.320.659.759, cifra que evidencia la masiva concurrencia ciudadana durante las jornadas inaugurales del proceso.

Respecto a las fechas de pago, aquellos usuarios que despacharon su formulario en este periodo inicial y que, además, escogieron la modalidad de depósito en una cuenta bancaria, verán reflejados sus fondos el próximo 29 de abril, siempre y cuando corresponda la respectiva devolución.

Las estimaciones del organismo apuntan a que cerca de 5.100.000 contribuyentes participarán en la presente edición. Para simplificar el cumplimiento tributario, el propio servicio confeccionó una propuesta de declaración que estará disponible para 4.100.000 personas.

Pese a las facilidades tecnológicas, la autoridad hizo hincapié en la necesidad de chequear minuciosamente los antecedentes antes de confirmar el envío. Sobre este punto, la subdirectora de Fiscalización, Carolina Saravia, instó a “revisar la información contenida en la propuesta que hemos elaborado para que, en el caso de detectar alguna diferencia, puedan complementar la información o contactar a sus agentes retenedores para que corrijan la información y recibir su devolución sin problemas”.

Para asistir a la ciudadanía en esta tarea, la institución informó el fortalecimiento de su red de ayuda. Específicamente, se habilitaron más de 115 puntos de atención presencial en todo el territorio nacional, fruto de convenios con instituciones educativas. Dichos recintos operarán en paralelo a las 71 oficinas con las que ya cuenta el organismo.

Finalmente, desde el SII reiteraron el llamado a respetar los plazos establecidos y a sacar provecho de los distintos canales de apoyo disponibles, buscando así evitar errores y facilitar la correcta realización del trámite anual.

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