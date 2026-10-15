Nuevo retiro de fondos sería "un grave error": Superintendente de Pensiones advierte daño directo en las futuras jubilaciones

El superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, advirtió que un nuevo retiro de fondos previsionales "sería un grave error", debido al impacto que tendría en los ahorros destinados a la jubilación de los trabajadores, con un "daño directo y permanente" en sus pensiones futuras.

En declaraciones a El Mercurio, evitó calificar de irresponsable la iniciativa impulsada desde sectores del PDG, pero enfatizó que "sí me corresponde decir con claridad lo que un nuevo retiro significaría para las pensiones, y el caso es que sería un grave error. Los retiros anteriores provocarán un impacto negativo de las pensiones futuras estimado entre 15% y 25%".

"Los retiros no aumentan el ahorro de nadie. Adelantan el uso de un dinero que fue pensado para la vejez, y lo hacen a costa de pensiones más bajas en el futuro. Además, este mismo episodio muestra sus efectos de segundo orden: los retiros tuvieron un impacto en la profundidad de los mercados financieros, limitando el financiamiento de las empresas, e impactando, por tanto, el crecimiento de la economía del país y el nivel de empleo. Lo que se presenta como una ayuda inmediata termina afectando también la forma en que se gestionan los fondos de todos", añadió.

Al ser consultado sobre los perjuicios concretos que provocaría un nuevo retiro previsional, respondió que "en las pensiones, el daño es directo y permanente. Tras los retiros anteriores, sobre cuatro millones de personas quedaron sin saldo en sus cuentas. Muchas de ellas tendrán que reconstruir su ahorro desde cero, y el dinero retirado no solo dejó de estar disponible: también dejó de generar rentabilidad durante décadas".

"En la economía de las familias, el daño es menos visible, pero igual de concreto. Los retiros de 2020 y 2021 presionaron la inflación y elevaron las tasas de interés. Eso encareció los créditos hipotecarios y acortó sus plazos, y se reflejó en el propio fondo E, que cayó más de 13% en 2021", agregó.

"Un nuevo retiro, en un contexto en que la inflación global ya está presionada por el precio del petróleo, repetiría ese efecto. Al final, quienes más lo pagarían serían las mismas familias que se busca ayudar", cerró el superintendente de pensiones.

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