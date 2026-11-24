Tras acompañar al Presidente José Antonio Kast en China y Japón durante la semana pasada, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, continuó su gira por Asia, con destino a India y Vietnam.

El lunes se reunió en Nueva Dehli con el secretario de Comercio de India, Rajesh Agrawal, en el marco de la negociación del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés) entre ambos países.

Esta será la tercera vez en el año que ambas autoridades se reúnen para avanzar en las conversaciones, habiendo concretado el último encuentro en Santiago durante agosto. Actualmente, la negociación cuenta con 15 de 17 capítulos cerrados y los esfuerzos están enfocados en concluir prontamente los dos restantes: acceso a mercados y minerales críticos.

La subsecretaria destacó que los exportadores nacionales ya han aumentado sus envíos a la India. Entre enero y octubre de 2026 alcanzaron los US$ 5.809 millones –un aumento de 92,1% respecto del mismo período del año anterior–, convirtiéndose en el cuarto destino de las ventas chilenas al extranjero.

“Los exportadores están respondiendo al interés que existe por India y eso es una muy buena señal, porque este mercado se está consolidando entre nuestros principales destinos. India representa una alternativa muy relevante para los productos chilenos: tiene la mayor población del mundo y una demanda creciente por bienes que nuestro país puede ofrecer. Si ya estamos viendo este dinamismo sin contar todavía con el CEPA, mejorar las condiciones de acceso puede abrir nuevas oportunidades para ampliar y diversificar nuestros envíos”, dijo la subsecretaria.

GIRA A VIETNAM

Tras su paso por India, la subsecretaria Estévez viajará a Hanói, Vietnam, donde encabezará la delegación chilena en la 11ª reunión de la Comisión del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), máxima instancia de decisión del acuerdo, que se realizará el viernes 27 de noviembre bajo la presidencia de Vietnam.

Durante la reunión, los ministros de las 12 economías miembro revisarán la implementación del tratado y continuarán las discusiones sobre los procesos de adhesión al bloque, además de abordar los trabajos en curso para seguir fortaleciendo y actualizando el acuerdo. Perú, que asumirá la presidencia del CPTPP en 2027, presentará también sus prioridades para el próximo año.

“El CPTPP es una de nuestras plataformas comerciales más relevantes y un pilar fundamental de nuestra presencia en el Asia-Pacífico. En Hanói vamos a seguir trabajando para fortalecer el acuerdo, profundizar su cooperación con otros bloques y avanzar responsablemente en los procesos de adhesión de nuevas economías”, señaló la subsecretaria Estévez.

La relevancia del CPTPP para Chile se refleja en que, considerado como bloque, recibe el 13,3% de las exportaciones chilenas al mundo. Sus economías reúnen cerca del 15% del PIB mundial y una población superior a 500 millones de personas.

“El Asia-Pacífico concentra algunas de las economías más dinámicas del mundo, con grandes poblaciones y una demanda creciente por productos que Chile puede ofrecer. Por eso esta región es estratégica para el futuro de nuestro comercio exterior y para seguir avanzando en la diversificación de nuestros mercados”, agregó la autoridad.

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