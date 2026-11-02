"No llegamos al Gobierno para administrar el estancamiento": Biministro Mas reacciona al 0,2% del Imacec

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, calificó el Imacec de septiembre, que registró un crecimiento de 0,2%, como una "señal de estabilización". Sin embargo, advirtió que el resultado está lejos de las expectativas del país y enfatizó que "no llegamos al Gobierno para administrar el estancamiento", reafirmando así el compromiso del Ejecutivo con la reactivación económica y la generación de empleo.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el ministro se refirió a la cifra entregada por el INE y sostuvo que "el Imacec de septiembre registró un crecimiento de apenas un 0,2%, es una señal de estabilización, pero muy lejos de lo que Chile necesita y los chilenos merecen".

"Recibimos esta cifra con humildad, responsabilidad y un enorme sentido de urgencia, porque detrás de los números hay cerca de un millón de compatriotas buscando trabajo y millones de familias que necesitan mejores oportunidades", añadió.

En esa misma línea, el secretario de Estado enfatizó que "No llegamos al Gobierno para administrar el estancamiento ni para celebrar décimas de crecimiento. Llegamos para poner a Chile nuevamente en marcha", recalcó.

Asimismo, destacó las iniciativas que impulsa el Ejecutivo para dinamizar la actividad económica y fomentar la creación de puestos de trabajo. Al respecto, señaló que "con el Plan Chile Despega, más inversión, apoyo a las pymes y el Presupuesto 2027 estamos trabajando para recuperar el crecimiento y generar empleo".

Finalmente, el biministro sostuvo que "Los chilenos no viven de estadísticas ni de anuncios, necesitan trabajo, mejores ingresos y esperanza, nuestro compromisos es que el crecimiento vuelva a sentirse en cada hogar, en cada pyme y en cada región de Chile", cerró.

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