Biministro Mas "valora" la decisión de Máximo Pacheco de dejar la presidencia de NovAndino Litio

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, destacó la salida de Máximo Pacheco de la presidencia tanto NovAndino Litio, sociedad creada entre Codelco y SQM para explotar litio en el salar de Atacama

"Valoramos la decisión de Máximo Pacheco de dejar la presidencia de NovaAndino Litio, dada su salida como presidente de Codelco", publicó en su cuenta de X.

Añadió que "se inicia una nueva etapa que debe estar marcada por la excelencia en la gestión, la seguridad de los trabajadores, la transparencia y el buen uso de los recursos públicos, que se traduzca en un mayor aporte al Estado y los chilenos. ¡Codelco puede más!".

Cabe recordar que el economista formalizó su salida a través de una carta dirigida al nuevo presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine. En la misiva, acusó la existencia de una "ofensiva" y críticas de sectores políticos que buscaron forzar su salida del proyecto del litio.

Su alejamiento total ocurre en un escenario complejo para Codelco, luego de que una auditoría interna revelara irregularidades en el reporte de producción de diciembre de 2025, donde se sobreestimaron cerca de 20,000 toneladas de cobre.

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