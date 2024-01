Ngaire Woods, académica de Oxford sobre los consensos: “Es fundamental que le enseñemos a nuestros estudiantes cómo conversar, a tener discusiones”

Luego de la exposición de Ngaire Woods, se abrió un panel de conversación compuesto por Oscar Landerretche, economista y académico en la UCHILE, Paula Daza, Ex Subsecretaria de Salud Pública, directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la UDD (CIPS-UDD), Verónica Figueroa, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la UCHILE y Sebastián Soto, profesor asociado del Departamento de Derecho Público, UC y vicepresidente de la Comisión Experta.

Tanto Verónica Figueroa como Sebastián Soto pertenecen a la Comunidad Luksic Scholars, formando parte de los más de 1.800 personas que han cursado alguno de los programas académicos impulsados por la Fundación en colaboración con universidades del mundo.

CAMINOS PARA LOGRAR ACUERDOS

Uno de los puntos que se abordaron fue la posibilidad de alcanzar consensos en una sociedad polarizada y la crisis de las instituciones democráticas. En ese sentido, el economista Oscar Landerretche señaló que: “Me parece que para los problemas que estamos enfrentando en nuestra sociedad ponernos la exigencia de lograr consensos es una vara demasiado alta. Prefiero la palabra acuerdos, contratos”.

Durante la instancia se abordaron distintos procesos que ha vivido Chile en los últimos años, como el estallido social y el reciente proceso de plebiscito para una nueva constitución. En esa línea, Paula Daza, ex subsecretaria de Salud Pública, comentó que: “Tenemos objetivos comunes, nos preocupa aportar a nuestro país, entregar soluciones a Chile. Esto nos permite llegar a consensos. La pandemia nos enseñó muchísimo en ese aspecto. Creo que los consensos son posibles”.

Verónica Figueroa destacó que como país “venimos saliendo de procesos que nos permitieron discutir, reflexionar y soñar con el país que queremos. Es importante que los espacios universitarios sean espacios de reflexión. Me parece que hoy tenemos importantes desafíos que podemos centrar en los sueños de la institucionalidad que queremos para el país", comenta Verónica Figueroa.

Por su parte, Sebastián Soto comentó que “en el futuro las democracias tienen como gran desafío la gobernabilidad. El consenso es fundamental ya que uno construye transacciones y contratos sobre consensos. Pero tenemos que tener un piso común. No va a ser unanimidad, pero sí valores fundamentales que deben ser compartidos en el tiempo”.

Además, en el marco del evento “Caminos Globales: Buscando Puntos de Encuentro” se realizarán dos programas dirigidos a académicos, investigadores y profesionales en el ámbito de servicio público. Los programas son “Case Method for Public Policy Workshop”, desarrollado por la Escuela de Gobierno Blavatnik de la Universidad de Oxford y “Negotiating Across Differences: Concepts, Strategies, and Tools”, implementado por Harvard Kennedy School de la Universidad de Harvard.

