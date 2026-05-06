Multifondos recuperan terreno en abril: Fondos más riesgosos lideran las ganancias impulsados por la bolsa local y global

Durante el pasado mes de abril, el sistema de pensiones chileno experimentó cifras positivas en cuatro de sus cinco multifondos, impulsados por los buenos resultados de las acciones locales y la renta variable internacional. La única excepción a esta tendencia al alza fue el Fondo Tipo E, que culminó el periodo con números negativos.

Gracias a este desempeño durante el cuarto mes de 2026, se logró compensar una porción de las mermas sufridas en marzo. De este modo, los activos previsionales totales escalaron hasta los 5.645,05 millones de UF, lo que se traduce en un patrimonio de US$251.153,76 millones.

Las estadísticas oficiales entregadas por la Superintendencia de Pensiones (SP) detallan que los portafolios más riesgosos lideraron las ganancias: el Tipo A rentó un 4,82% real y el Tipo B un 3,87%. En la misma línea de crecimiento, aunque con cifras más moderadas, se ubicaron el Fondo Tipo C al registrar un incremento real de 2,08% y el Fondo Tipo D, que logró un avance de 0,54% real.

Por el contrario, el escenario fue adverso para el Fondo Tipo E. Este portafolio conservador retrocedió un 1,20% real al cierre del mes. Esta contracción se explica fundamentalmente por el impacto negativo en los instrumentos de renta fija, tanto a nivel nacional como extranjero, golpeados por el alza de las tasas locales y por una tendencia más bien restrictiva en la trayectoria de las tasas de interés a nivel internacional.

Al analizar el desempeño acumulado en lo que va de 2026, la entidad fiscalizadora constató que se mantiene un comportamiento mensual similar. Hasta la fecha, los fondos Tipo A y B suman ganancias reales de 4,89% y 3,87%, respectivamente. Por su parte, el Fondo Tipo C exhibe un progreso acumulado de 2,03% real, mientras que el Fondo Tipo D llega a un 0,80% real.

El panorama a doce meses plazo resulta completamente auspicioso para todo el sistema. En este horizonte temporal, el Fondo Tipo A se dispara con un beneficio real de 21,40%, seguido por el Tipo B con un 17,11% y el Tipo C con una rentabilidad real de 11,29% para el periodo.

Incluso los portafolios más conservadores celebran en la medición anual: el Fondo Tipo D ostenta un retorno real de 6,69% y el Fondo Tipo E anota un 2,61% en los últimos 12 meses.

Respecto a los factores que impulsaron las utilidades de los fondos Tipo A, B, C y D durante abril de 2026, el análisis apunta directamente al excelente comportamiento de las acciones en la Bolsa chilena y a los retornos positivos de las inversiones en instrumentos extranjeros de renta variable.

Al concluir el cuarto mes del año, los mercados internacionales mostraron robustos crecimientos medidos en pesos. Las principales bolsas de Japón, Estados Unidos y China lideraron con alzas de 11,13%, 8,89% y 4,71%, respectivamente. En paralelo, los parqués de Alemania, Brasil y Hong Kong aportaron con retornos de 4,68%, 2,79% y 2,13%, en ese mismo orden.

A modo de referencia, durante el mes pasado los índices MSCI mundial y MSCI emergente consiguieron rentabilidades en pesos de 7,55% y 10,94%, respectivamente. En el plano interno, el retorno nominal de los títulos accionarios locales medido por el IPSA experimentó un incremento mensual de 4,22%.

Cabe destacar que los resultados positivos de los mercados bursátiles internacionales sufrieron una leve mitigación debido al comportamiento del peso chileno, que se apreció respecto de las principales monedas. De hecho, la moneda nacional se apreció un 3,20% frente al dólar estadounidense.

Finalmente, el desempeño negativo que tuvo en abril de este año el fondo de pensiones Tipo E encuentra su justificación en las pérdidas de capital derivadas del alza de las tasas de interés. Esta situación mermó directamente el valor de los títulos de deuda local y de las inversiones en instrumentos extranjeros de renta fija.

PURANOTICIA