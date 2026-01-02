Click acá para ir directamente al contenido
Multas por casi $31 millones cursó la Dirección del Trabajo por incumplimientos del feriado legal irrenunciable de Año Nuevo

44 trabajadores del comercio fueron enviados de regreso a sus hogares tras comprobarse que estaban de turno a pesar de que les correspondía descanso.

Viernes 2 de enero de 2026 13:54
La Dirección del Trabajo cursó 30 multas por casi 31 millones de pesos, debido a incumplimientos del feriado legal irrenunciable de Año Nuevo en el comercio.

Según el balance entregado por la institución, se realizaron 183 fiscalizaciones de manera aleatoria en todo el país. El total de multas fue de 30.946.190 pesos.

Además, 44 trabajadores del comercio fueron enviados de regreso a sus hogares tras comprobarse que estaban de turno a pesar de que les correspondía descanso.

La DT también acudió a fiscalizar denunciadas realizadas en el sitio web y en el Centro de Atención Telefónica institucional.

(Imagen: Dirección del Trabajo)

