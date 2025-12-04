Moody’s no ve riesgos para la nota crediticia de Chile independiente de que Kast o Jara ganen la elección presidencial

La agencia de clasificación Moody’s no ve riesgos para la nota crediticia de Chile tras la segunda vuelta presidencial del próximo domingo 14 de diciembre.

En su reporte, señaló que “un nuevo Congreso dividido probablemente limitará la capacidad de cualquiera de los candidatos para implementar los aspectos más controvertidos de sus agendas, contribuyendo a la estabilidad en la calidad crediticia soberana de Chile (A2 estable)”.

“Es probable que las elecciones no afecten significativamente las condiciones crediticias de Chile ni de las empresas que operan en el país”, añadió.

El análisis indica que “ambos candidatos buscan simplificar regulaciones que consideran han frenado la inversión”, pero en las diferencias, Moody’s destaca que “Kast propone un enfoque orientado al mercado”, y que Jara busca “el crecimiento económico liderado por el Estado”.

Además, se señala que “Kast habla del plan de recorte del gasto público en US$ 6.000 millones de dólares durante sus primeros 18 meses para compensar la reducción del impuesto sobre la renta corporativa. Mientras que Jara (... ) defiende controles de gasto más estrictos y una mayor eficiencia en el sector público para reducir el déficit fiscal”.

Y se expone que el candidato republicano “busca atraer inversión extranjera en la industria minera mediante políticas proempresariales y simplificación regulatoria, mientras que Jara enfatiza la modernización estatal y la política industrial para reducir la dependencia de Chile de las exportaciones de minerales en bruto”.

Moody’s también mencionó que “ambos candidatos buscan diversificar la economía chilena más allá de la minería, en un escenario global cada vez más impredecible”.

“Jara pretende consolidar el desarrollo sostenible mediante eficiencia regulatoria y plazos más cortos, aunque rigurosos, para la revisión de nuevos proyectos. Kast también apoya la eficiencia regulatoria, pero su enfoque orientado al mercado convertiría al gobierno en un facilitador más que en un inversor directo”, se indica.

En cuanto al sistema bancario chileno, la agencia planteó que “las elecciones definirán las prioridades regulatorias, las estrategias de inclusión financiera y el alcance del apoyo gubernamental a los programas de garantías. Sin embargo, ninguna plataforma aborda directamente las dificultades de los bancos para otorgar créditos”.

“Jara busca impulsar el financiamiento a pequeñas y medianas empresas (pymes) y acelerar los pagos gubernamentales a proveedores. También apoya levantar el secreto bancario, aunque tales esfuerzos podrían frenar los avances en digitalización. El enfoque de Kast hacia las pymes se centraría en simplificar trámites burocráticos, reducir impuestos y mejorar el acceso a préstamos, aunque no ha proporcionado detalles específicos en su campaña”, comentaron.

