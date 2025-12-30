Enap celebra 80 años del descubrimiento de petróleo en Tierra del Fuego y proyecta liderazgo en hidrógeno verde

Enap celebró las ocho décadas del descubrimiento de petróleo en el Pozo 1, en la zona Springhill, Tierra del Fuego, con una actividad realizada en el complejo industrial de Cabo Negro, en Magallanes.

La empresa destacó la importancia de este hito para la historia de Chile y reafirmó su rol estratégico al asegurar el suministro energético del país y proyectar su liderazgo en la transición energética, mostrando los avances en la construcción de su primera planta de hidrógeno verde.

La actividad fue encabezada por la presidenta del Directorio, Gloria Maldonado, y el gerente general, Julio Friedmann. Contó con la participación del delegado presidencial, José Ruiz; el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich; la alcaldesa de Primavera, Karina Fernández; secretarios ministeriales y representantes de las trabajadoras y trabajadores de Enap.

“Este aniversario es más que una fecha. Es el reflejo del espíritu que ha definido a Enap, como una compañía que pertenece a todas y todos los chilenos. Nacimos como empresa estatal para garantizar el suministro energético de un país en desarrollo y, desde entonces, hemos renovado año tras año nuestro compromiso con ese rol estratégico. Hoy honramos ese legado, valoramos nuestro presente y reafirmamos la promesa de seguir avanzando con la misma fuerza que nos vio surgir. Nuestra hoja de ruta apunta a hacernos cargo de un gran desafío del siglo XXI, que es la transición energética”, señaló Maldonado.

Por su parte, el delegado presidencial de Magallanes, José Ruiz, enfatizó en que "hay que hacer un reconocimiento a la Empresa Nacional de Petróleo que ha contribuido enormemente al desarrollo económico de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, que ha sabido enfrentar los distintos embates a los que se ha visto enfrentada la industria y que sigue siendo una empresa pública motivo de orgullo, con muy buenos resultados en la generación de combustibles y también en el rol que está jugando en el hidrógeno verde. Eso da cuenta de una empresa que va de la mano con el desarrollo y el futuro económico de la región".

HITOS DE 80 AÑOS

La conmemoración en Cabo Negro de los 80 años del descubrimiento del petróleo se realizó cerrando un 2025 marcado por logros relevantes para la compañía. En términos de resultado financieros, la empresa completará su quinto año consecutivo con utilidades, alcanzando el menor nivel de deuda desde 2010.

En el plano internacional, informó el cierre exitoso del proceso exploratorio del Pozo Pambil A-1 en Ecuador y firmó contratos de largo plazo para abastecerse de crudo desde Vaca Muerta por un valor proyectado cercano a US$12.000 millones.

Junto con ello, anunció el fortalecimiento de su negocio logístico como pilar estratégico de la empresa, con el fin de impulsar la eficiencia y rentabilidad de sus activos; lanzó el Diésel Renovable Enap dentro de su línea de nuevos productos que aporten a la transición energética e inició la construcción de su planta de hidrógeno verde en Cabo Negro.

HIDRÓGENO VERDE

Debido a sus características geográficas y climáticas, Magallanes se ha transformado en un polo de desarrollo para la industria del hidrógeno verde y sus derivados. En ese contexto, Enap ha puesto a disposición su amplia infraestructura habilitante (terminales marítimos, centros de almacenamiento y expertise en la zona) para el desarrollo de esta nueva energía; además de construir su primera planta de hidrógeno verde en el complejo industrial de Cabo Negro, cuya puesta en operación está programada para 2026.

La planta contará -para su funcionamiento- con energía renovable proveniente del parque eólico Vientos Patagónicos, del cual Enap es accionista mayoritario (con el 66%). Tendrá una capacidad de producción de 19 kilos de hidrógeno por hora, lo que equivale a lo que necesita un bus o un camión para circular 300 kilómetros.

PURANOTICIA