Ministro Marcel por pacto fiscal: "Facilita y no dificulta las decisiones de inversión"

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, abordó el pacto fiscal presentado por el Gobierno y realizó un llamado a "despejar las incertidumbres".

Durante su exposición en el seminario «Latin American Cities Conferences: Santiago», organizado por Americas Society Council of the Americas (AS/COA), Marcel señaló que "es probable que de aquí a fin de año, cuando tengamos los catastros de inversiones a diciembre, probablemente tengamos US$ 7.000 -US$ 8.000 millones más de proyectos de inversión programados para los próximos años. Eso lo que revela es primero que es importante, despejar La incertidumbre".

De esta forma, afirmó que "es importante que tengamos pacto fiscal, porque eso facilita y no dificulta las decisiones de inversión".

"Es importante que nos podamos sentar, conversar, imitar las iniciativas que han ido surgiendo del diálogo que ya se ha estado realizando y poder poner esa agenda en marcha", sostuvo el secretario de Estado.

Asimismo, enfatizó que con esto "no se beneficia el Gobierno, ni el Presidente ni un ministro, quien se beneficia es el país. Es el país el que necesita inversión, empleo, equidad y sostenibilidad".

En esta línea, el jefe de la billetera fiscal manifestó que "el clima político hoy día no nos ayuda" y precisó que "las páginas de nuestros medios están llenas de rencillas políticas, de acusaciones de lado y lado, de tiempo dedicado a discusiones que parecen no tener fin".

"Creo que también tenemos que aprender que en los países la relación entre política y economía no siempre es unívoca, no es una relación mecánica”, planteó Marcel.

De esta forma, indicó que "podemos exigirle a la política que ayude a que este país salga adelante, pero en la política no debe ser una excusa para que, quienes tenemos responsabilidades y tenemos oportunidad de tomar decisiones que nos ayuden a avanzar en esta agenda, no lo hagamos".

"No perdamos esta oportunidad, hagamos el trabajo que tenemos que hacer, y por cierto de parte del Gobierno y del Ministerio de Hacienda que encabezo vamos a tener total dedicación a avanzar en esta materia", recalcó el ministro.

PURANOTICIA