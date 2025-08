Consejo de rectores de Universidades tradicionales propone al Gobierno arancel diferenciado para estudiantes de sectores medio altos

En el marco de la discusión del proyecto del Ejecutivo que busca crear un nuevo Financiamiento para la Educación Superior (FES), que apunta a terminar con el Crédito con Aval del Estado (CAE), el Consejo de Rectores (CRUCh) volvió a presionar al Gobierno con un paquete de propuestas que, según comunicó el grupo de académicos, pone el foco en las "condiciones necesarias para controlar las incertidumbres en la transición al nuevo modelo".

Según consigna El Mercurio, entre las nueve sugerencias acordadas en su última sesión, realizada el jueves de forma remota, figura establecer que cada universidad defina cuántos alumnos podrán hacer uso del FES en su institución, dando la oportunidad de fijar cupos y controlar el nivel de adherencia del estudiantado.

Esto, teniendo en consideración que el FES fijará los aranceles que pueden cobrar las instituciones tal y como funciona con el que paga el Estado por alumnos en gratuidad. Asimismo, las 30 universidades tradicionales insisten en la incorporación de un copago, mediante un arancel diferenciado para estudiantes en sectores medios altos (deciles 7, 8 y 9, lo cual no se contempla en el actual proyecto), y aceptar un esquema de financiamiento parcial que habilite aportes directos de las familias durante los estudios.

Los rectores también piden garantizar por ley la estabilidad del valor real (más inflación) de los aranceles regulados para que estos nunca sean menores de lo que se paga hoy. Además, solicitan ampliar el sistema de recaudación de fondos integrando también los créditos internos que entregan algunas instituciones.

Ante la propuesta de que cada universidad pueda fijar cupos de acceso a la herramienta, José Antonio Guzmán, rector de la Universidad de Los Andes, que está en el Crush, sostiene que, “en este escenario, hay muchas cosas que no se saben, que son difíciles de predecir, y entonces el hecho de acotar la incertidumbre es una buena idea, sobre todo porque hay muchas universidades que prevén que tendrán un déficit”.

Y acota, “el Ejecutivo tendrá que ver si de acuerdo con su modelo esto funciona, aunque ya presentó sus indicaciones en la comisión de Hacienda y después va a la Sala, pero es una buena forma de disminuir la incertidumbre”.

Juan Yuz, rector de la Universidad Técnica Federico Santa María y presidente del G-9, plantea que “el cruce mantiene su posición de que claramente con el CAE hay que hacer algo, si no, no es sostenible en el corto y mediano plazo, y si bien todavía persisten algunas preocupaciones nuestras sobre el FES, vemos que se ha abierto la posibilidad de flexibilizarlo. Yo creo que eso va a tener una segunda ronda de discusión y ajuste en el trámite que queda en el Congreso”.

Para el rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Cristhian Mellado, “la propuesta de definir los cupos puede ser efectiva en la medida que las otras propuestas no se cumplan como el copago. Podría ser una medida de control, pero aun así eso limita el acceso de los estudiantes, porque si ellos no tienen un sistema de financiamiento, va a haber un grupo que no va a entrar a la universidad al no tener cómo pagar, no habiendo otro sistema, porque el FES elimina cualquier otro sistema de financiamiento, incluida las becas”.

