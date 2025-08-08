Ministro Marcel desdramatiza alza de la inflación en julio: "No hay un cambio de tendencia"

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió al incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 0,9% durante julio, según lo informado este viernes por el Instituto de Estadísticas (INE).

"Se anticipaba que en el mes de julio íbamos a tener un IPC más alto por el tema de la normalización de las tarifas eléctricas. Sin embargo, el IPC creció más de lo que se preveía por esa razón”, dijo la autoridad.

En ese sentido, señaló que el “alza en el IPC es prácticamente igual a la sorpresa a la baja en el IPC que tuvimos en junio. Y proviene de la misma categoría de productos, proviene de la agrupación de alimentos”.

“Lo que bajó más de lo previsto en junio, subió más de lo previsto en julio y, por lo tanto, cuando vemos la tendencia que tiene la inflación, no podemos derivar a partir de aquí un cambio en esa tendencia, al contrario”, añadió.

En cuanto a la proyección para los próximos meses, el jefe de la billetera fiscal detalló que en octubre “vamos a tener una baja de la inflación en doce meses probablemente de medio punto porcentual (…) Y vamos a tener otra baja de medio punto aproximadamente en enero del 2026 por la misma razón”.

Y recalcó que “lo relevante es que, en el fondo, en términos de sorpresas de inflación, tenemos efectos contrapuestos y por lo tanto la trayectoria que se podía prever probablemente no va a tener un cambio significativo”.

PURANOTICIA