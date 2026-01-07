Chile registró récord de exportaciones en 2025 con envíos por más de US$107.000 millones

En 2025, el intercambio comercial de Chile sumó US$ 199.667 millones, anotando un incremento de 8,9% con respecto al año 2024 (+US$ 16.240 millones), crecimiento impulsado tanto por el dinamismo de las exportaciones como de las importaciones, según el Informe de Comercio Exterior de Chile, de la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), elaborado con cifras del Banco Central y del Servicio Nacional de Aduanas.

“El 2025 marcó un hito histórico para el comercio exterior chileno, ya que las cifras nos señalan que, pese al desafiante contexto internacional, nuestro país logró un año récord en exportaciones. Este es el resultado de un importante esfuerzo público y privado que se ha llevado adelante. A lo anterior se agrega que más empresas realizaron envíos al exterior, sobre todo, las micro, pequeñas y medianas, aportando así al desarrollo económico y al empleo”, dijo la subsecretaria Claudia Sanhueza.

En 2025, las exportaciones del país escalaron hasta los US$ 107.004 millones, anotando un alza de 7,9% frente a 2024 (+US$ 7.839 millones), marcando al mismo tiempo el mayor monto exportado por el país desde que existen registros, exhibiendo valores récords tanto para las exportaciones tradicionales como para las no tradicionales.

Cabe destacar que solo en diciembre de 2025, las exportaciones del país sumaron US$ 11.285 millones, tratándose del mayor nivel de ventas al exterior para un solo mes, desde que existen registros.

La minería logró retornos por US$ 63.253 millones, anotando un alza de 12,6% en comparación con el año 2024, registrando su propio récord de ventas al exterior. El dinamismo exhibido por los embarques mineros fue sustentado en gran medida en el alza de los concentrados de cobre, con retornos por US$ 36.278 millones, cifra que refleja un aumento de 19,3%. Le siguen en relevancia el crecimiento en las ventas al exterior del oro, el concentrado de molibdeno y el carbonato de litio. Con todo, la minería cierra el año justificando por sí sola el 59,1% de las exportaciones nacionales de bienes.

El sector frutícola anotó exportaciones récord por US$ 8.630 millones, marcando un alza de 1,3% frente a 2024. Las cerezas frescas alcanzaron los US$ 3.380 millones, posicionándose como la principal fruta de exportación del país, representando el 39% de las exportaciones del sector. Además, el dinamismo del sector fue liderado por las avellanas, nueces, paltas, limones, kiwis, arándanos, manzanas, almendras, nectarines, clementinas, castañas, zarzaparrillas, granadas, mandarinas y cranberries.

Las ventas al exterior de la industria de los alimentos mantienen su impulso al alza, alcanzando los US$ 13.610 millones en 2025, lo que significó un crecimiento de 6,1%, exhibiendo su máximo nivel anual. Ello, sustentado en las exportaciones de 600 diferentes tipos de alimentos que Chile exportó en 2025, entre los que destacan: salmónidos, jurel congelado, filetes de jibia congelados, arándanos congelados, leche en polvo, ciruelas deshidratadas, jugo de manzana, pasas, leche condensada y queso gouda.

Los alimentos orgánicos anotaron retornos históricos por US$ 397 millones, exhibiendo un alza de 19,6%, frente a 2024. El crecimiento del sector lo explica el dinamismo en las ventas al exterior de los berries, miel de abeja, rosa mosqueta y vinos embotellados de las variedades Chardonnay y rosados, entre otros.

La manufactura forestal cierra el año con embarques por US$ 5.873 millones, experimentando un descenso de 8,8% frente al año 2024, ante menores embarques de celulosa y chips de madera. Sin embargo, en el sector crecieron con fuerza los embarques de papeles para acanalar en bobinas, blanks, camas, bolsas de papel, tableros laminados encolados (edge glue panels), cartón corrugado, puertas, cajas de cartón, toallas de papel y envases, entre otros productos de la industria.

Por último, las manufacturas metálicas, maquinarias y equipos de transporte sumaron embarques al mundo por US$ 2.606 millones, anotando un alza de 14,5%, ante mayores envíos de bolas para molinos, conductores eléctricos, máquinas para la industria minera, cajas de cambio, cocinas y congeladores verticales.

En tanto, las exportaciones de vinos embotellados sumaron US$ 1.298 millones, anotando un descenso de 3,7%, frente a 2024.

Empresas exportadoras y empleo

A lo largo del año 2025, un total de 8.767 empresas nacionales registraron exportaciones, creciendo un 2,3% con respecto a 2024, marcando de paso el mayor número de empresas con ventas al exterior desde que existen registros.

La subsecretaria Sanhueza explicó que “estas empresas exportadoras generaron en su conjunto 1.253.124 puestos de trabajo (1 de cada 8) dependientes y formales, representando el 13% de los empleos del país. Siendo a la vez, la mayor fuerza laboral exportadora registrada, para al menos, los últimos diez años, lo que confirma que el comercio exterior es una herramienta concreta de crecimiento, inversión y oportunidades para todas las regiones de Chile”.

Las Mipyme se posicionaron como el principal segmento exportador del país con 4.610 empresas (52,6% del total), en tanto las empresas grandes sumaron 3.341 (38,1% del total).

Un total de 1.789 empresas chilenas exportaron por primera vez en 2025, sumando en su conjunto envíos por US$ 480 millones.

Exportaciones de bienes tradicionales y no tradicionales

Al cierre del año 2025, las exportaciones de bienes tradicionales representaron el 56% del total exportado. Por su parte, los envíos no tradicionales fueron equivalentes al 44%.

Las exportaciones no tradicionales del país cerraron el año con envíos récords, sumando retornos por US$ 47.044 millones, anotando un alza de 7,1% (+US$ 3.123 millones), en relación con 2024. Más en detalle, el alza en los embarques no tradicionales ha sido liderado por las avellanas, filetes de salmón congelados, yodo, paltas, nueces, jurel, jibias, arándanos congelados, entre otros.

Exportaciones de servicios

En 2025, las exportaciones de servicios alcanzaron también un hito histórico, con prestaciones al exterior por US$ 3.190 millones. Este monto significó un alza de 11,2%, en relación con 2024, y consolida cinco años de crecimiento sostenido en el sector.

Durante el año pasado se realizaron 194 distintas prestaciones de servicios al exterior, con 97 de ellas mostrando alzas respecto a 2024.

Los servicios que lideraron las exportaciones en 2025 fueron el hosting de sitios web, con US$ 348 millones; el mantenimiento y reparación de aeronaves, con US$ 297 millones; y el apoyo técnico en computación e informática vía internet, con US$ 208 millones.

