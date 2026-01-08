IPC de -0,2% de diciembre permitió moderar la inflación a 3,5% en 2025

En diciembre de 2025, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó una variación mensual de -0,2%, acumulando 3,5% en el año y 3,5% a doce meses.

De esta manera, la inflación de diciembre se ubicó dentro de las expectativas del mercado, que esperaba un IPC negativo, y ayudó a bajar la cifra estimada por el Banco Central para este año, de 3,7% de inflación. La expectativa es llegar al 3% en el primer semestre de este año.

En diciembre de 2025, siete de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias negativas en la variación mensual del índice y seis presentaron incidencias positivas.

Entre las divisiones con descensos en sus precios, destacaron la de vestuario y calzado (-3,2%) con -0,081 puntos porcentuales (pp.), y alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,4%) con -0,079 pp.

Las restantes divisiones que influyeron negativamente contribuyeron en conjunto con -0,139 pp.

De las divisiones que consignaron alzas mensuales en sus precios, destacó restaurantes y alojamiento (0,6%), con una incidencia de 0,042 pp.

POR PRODUCTOS

Por productos, las principales bajas fueron Transporte aéreo internacional, con una disminución mensual de 15,9%; Pack de telecomunicaciones, con una baja de 4,8%; Tomates, con una caída de 12,4%, y Frutas de estación, con una disminución de 5,5%.

En tanto, las principales alzas fueron Transporte aéreo nacional, con 18,8%, y Alimentos adquiridos en restaurantes, cafés y similares, con 0,8% de aumento mensual.

