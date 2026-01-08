IPC de -0,2% de diciembre permitió moderar la inflación a 3,5% en 2025

La inflación del último mes del año se ubicó dentro de las expectativas del mercado, que se esperaba un IPC negativo.
En diciembre de 2025, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó una variación mensual de -0,2%, acumulando 3,5% en el año y 3,5% a doce meses.
De esta manera, la inflación de diciembre se ubicó dentro de las expectativas del mercado, que esperaba un IPC negativo, y ayudó a bajar la cifra estimada por el Banco Central para este año, de 3,7% de inflación. La expectativa es llegar al 3% en el primer semestre de este año.
En diciembre de 2025, siete de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias negativas en la variación mensual del índice y seis presentaron incidencias positivas.
Entre las divisiones con descensos en sus precios, destacaron la de vestuario y calzado (-3,2%) con -0,081 puntos porcentuales (pp.), y alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,4%) con -0,079 pp.
Las restantes divisiones que influyeron negativamente contribuyeron en conjunto con -0,139 pp.
De las divisiones que consignaron alzas mensuales en sus precios, destacó restaurantes y alojamiento (0,6%), con una incidencia de 0,042 pp.
POR PRODUCTOS
Por productos, las principales bajas fueron Transporte aéreo internacional, con una disminución mensual de 15,9%; Pack de telecomunicaciones, con una baja de 4,8%; Tomates, con una caída de 12,4%, y Frutas de estación, con una disminución de 5,5%.
En tanto, las principales alzas fueron Transporte aéreo nacional, con 18,8%, y Alimentos adquiridos en restaurantes, cafés y similares, con 0,8% de aumento mensual.
