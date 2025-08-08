IPC subió a un preocupante 0,9% en julio tras alzas de cuentas de la luz

Un preocupante IPC de 0,9% reportó para julio el Instituto Nacional de Estadísticas, índice que se explica principalmete por el alza de las cuentas de la luz. La inflación acumuló 2,8% en el año y 4,3% en doce meses.

Doce de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice y una presentó incidencia negativa.

Entre las divisiones con aumentos en sus precios, destacaron vivienda y servicios básicos (1,5%) con 0,275 puntos porcentuales (pp.) y alimentos y bebidas no alcohólicas (0,9%) con 0,192pp.

Las restantes divisiones que influyeron positivamente contribuyeron en conjunto con 0,419pp. La única división que consignó bajas mensuales en sus precios fue seguros y servicios financieros (-0,5%), con una incidencia de -0,005pp.

Por productos, las principales alzas fueron el suministro de electricidad con 7,3%, pack de telecomunicaciones con 3,9%, servicios de alojamiento con 7,4% y gasolina con 1,3%.

Entre las principales bajas se cuentan equipos de telefonía móvil con -5,9% y los tomates con -14,3%.

