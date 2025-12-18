Ministro Grau tras resultados del IPoM: "Me da satisfacción entregar una economía mucho mejor que la que recibimos"

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, analizó positivamente las proyecciones del IPoM de diciembre, que abre las posibilidades a un crecimiento del 3% en 2026 y destacó que la economía chilena se encuentra en una situación de estabilidad y crecimiento sostenido.

"Me da satisfacción poder entregar una economía en muchos mejores términos de los que nosotros recibimos. Eso es lo que corresponde en el acto de gobernar. Una de las cosas más importantes que debiera tratar de lograr es que el país que uno entrega esté en condiciones muy distintas a las que uno recibió", aseguró en entrevista con Tele13 Radio.

El jefe de la billetera fiscal destacó que “cuando se revisa el IPoM, hay tres dimensiones en lo que esto es clarísimo. Crecimiento, inflación e inversión” y recordó que la economía chilena lleva dos ejercicios creciendo en torno al 2,5%, cifra que si bien, según sus propias palabras, “no es suficiente”, son destacables en función de cómo heredaron el gobierno.

“Nosotros recibimos una economía con dos problemas. Una economía que tenía una baja capacidad de crecimiento y, además, dado los desequilibrios macroeconómicos, estaba forzada prácticamente a decrecer por un par de años”, dijo en relación al ejercicio 2021, cuando el PIB creció a un extraordinario ritmo de 11,7% tras la reapertura económica post pandemia, marcada por los apoyos fiscales a las familias y el impacto que tuvieron los retiros de fondos desde la AFP.

“Quien parta la siguiente administración va a tener una condición muy distinta a la que nosotros recibimos", aseguró.

Grau enfatizó también que el incremento en el reajuste del sector público está debidamente financiado y que las leyes que lo acompañan son transparentes para el presupuesto que deberá gestionar el presidente electo José Antonio Kast.

"No creo que cuando uno vea los números del acuerdo pueda decir que este es un acuerdo que no se condice con la situación fiscal o que no es responsable. Es un acuerdo abordable (...). Uno ve los números de este acuerdo y se da cuenta que es responsable en materia fiscal", declaró.

Por último, el secretario de Estado abordó el proceso de traspaso de mando y resaltó la madurez de la institucionalidad chilena para gestionar cambios de signo político de manera cordial.

"Estamos trabajando en dejar todo debidamente detallado para que exista continuidad en las labores del Estado". Consultado de si quien ocupe la oficina de Teatinos 120 debiese encontrarse con alguna sorpresa, respondió seguro: "No y no corresponde que sea así".

PURANOTICIA