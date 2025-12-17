IPoM mejora proyecciones de inflación, PIB e inversión para primer año de Kast

El Banco Central publicó este miércoles el Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre de 2025, en el que se destaca que la inflación ha disminuido más rápido de lo que se preveía en septiembre y, en el escenario central de proyección, llegaría a la meta de 3% en el primer trimestre de 2026.

Además, el IPoM da cuenta de un comportamiento más favorable de algunos factores de costos, en un contexto en que los riesgos para la convergencia inflacionaria se han reducido. Entre otros elementos, el Informe resalta la apreciación del peso, el menor crecimiento de los costos laborales —que no obstante sigue por sobre sus promedios históricos— y expectativas de inflación alineadas con la meta de 3%.

De acuerdo con el Instituto Emisor, la actividad económica se ha comportado en línea con lo esperado con una inversión más dinámica de lo previsto, en particular la que corresponde a maquinaria y equipos.

En el plano externo, el IPoM da cuenta de que el impulso es algo mayor para Chile, considerando que la actividad mundial ha sido resiliente a los shocks de incertidumbre de inicios de año y las condiciones financieras han mejorado. El alza del precio del cobre ha impactado positivamente los términos de intercambio. Con todo, el IPoM destaca que los riesgos del panorama internacional continúan siendo importantes.

De esta forma, el escenario central del IPoM de diciembre es algo más favorable respecto del informe anterior. Para la actividad, se estima que el PIB crecería 2,4% en 2025, en la parte media del rango de septiembre (2,25-2,75%), mientras que, para el próximo año, el rango se revisa a 2,0-3,0% (1,75-2,75% en septiembre). Para 2027, el rango se mantiene entre 1,5 y 2,5%, en línea con el crecimiento de tendencia de la economía.

En tanto, para la inflación se prevé que se ubique en la meta de 3% en el primer trimestre del próximo año, manteniéndose en torno a ese valor durante el resto del horizonte de política monetaria.

En su Reunión de Política Monetaria de diciembre, el Consejo del Banco Central decidió unánimemente reducir la TPM en 25 puntos base, a 4,5%. Además, indicó que evaluará los próximos movimientos de la TPM considerando la evolución del escenario macroeconómico y sus implicancias para la convergencia inflacionaria.

INVERSIÓN

Asimismo, el IPoM resalta el desempeño de la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF), que creció por encima de lo proyectado especialmente en maquinaria y equipos, siendo los grandes proyectos mineros y energéticos los que continúan como el principal impulsor en la expansión de este componente. En el escenario central, se prevé que la inversión crecería 7% en 2025 y 4,9% en 2026 (5,5 y 4,3% en septiembre). Para 2027, se sigue estimando un crecimiento de 3,1%.

El consumo privado ha evolucionado en línea con lo esperado, con mejoras en algunos de sus fundamentos. Tal como se proyectaba, su velocidad de expansión trimestral se moderó respecto de trimestres previos. Respecto de sus fundamentos, las expectativas de los consumidores han aumentado.

En tanto, el mercado laboral muestra mejoras, aunque persisten desafíos relevantes. La tasa de desocupación bajó desde el IPoM de septiembre, pero permanece por sobre promedios históricos. Así, se proyecta que el consumo privado registre un crecimiento anual de 2,5% en 2025 y 2026, y 2% en 2027, apoyado por el incremento sostenido de la confianza de los consumidores y de la masa salarial.

INFLACIÓN HACIA LA META DEL 3%

El IPoM de diciembre destaca que la inflación total se ha reducido más rápido que lo previsto en septiembre y, en el escenario central, llegará a la meta de 3% en el primer trimestre de 2026. Esto ocurre en un contexto económico global y local algo mejor que lo esperado, donde algunos factores de costos han tenido un comportamiento más favorable y los riesgos para la convergencia de la inflación se han moderado.

Respecto de la inflación sin volátiles, el Informe indica que ésta llegaría a 3% hacia mediados del próximo año.

En cuanto a los elementos detrás de la proyección de inflación, el IPoM destaca la apreciación observada del tipo de cambio real y una reducción de las tarifas eléctricas a inicios de 2026, conforme a lo que ha sido informado por la autoridad en esa materia. El documento añade que las presiones inflacionarias serán acotadas por el lado de la demanda, dado que la mayor inversión se concentra en transables y algunos indicadores sugieren un incremento de la productividad.

