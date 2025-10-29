Ministro Grau destaca leve baja en la tasa de desempleo: "Es especialmente relevante para las mujeres"

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó la leve baja en la tasa de desempleo registrada en el trimestre julio-septiembre, que alcanzó un 8,5%, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

“Hemos tenido una noticia positiva de parte del INE, la tasa de desempleo sigue bajando y ahora se ubica en 8,5%”, señaló, valorando también la evolución del desempleo femenino, que descendió marginalmente en 0,1 puntos porcentuales, aunque todavía supera el 9%.

Según mencionó el secretario de Estado, “esto es especialmente relevante para las mujeres”.

“El desempleo de las mujeres llegó a estar por sobre el 10% y hoy día es 9,1%”, indicó, reconociendo que “esto sigue siendo un desafío”, complementó.

También resaltó que “se han creado más de 130 mil empleos, empleos asalariados del sector privado. Es decir, los empleos que son formales, con contrato, lo que, por supuesto también es un avance muy relevante”.

“Se siguen creando empleos y está bajando la tasa de desempleo. Lo que se ve además en estos datos es que hay un crecimiento importante del empleo en el sector de la construcción, al mismo tiempo que estamos avanzando con este subsidio a las tasas de interés hipotecarias que ha sido exitoso y que estamos fortaleciendo en el debate presupuestario y que nos va a permitir acelerar el sector de la construcción que es el que ha estado más débil”, añadió.

Por su parte, el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, destacó que el desempleo “ha venido descendiendo hasta 8,5%, pero de todas formas no son cifras que nos mantengan conformes”.

También resaltó que “en términos generales el mercado laboral formal ya se recuperó, durante este último año se crearon 134 mil puestos de trabajo y si uno observa las cifras desestacionalizadas, alcanzamos durante este Gobierno la creación de 660 mil puestos de trabajo, lo que nos aproxima a la meta comprometida por el Presidente Gabriel Boric”.

