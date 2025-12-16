Informe revela que mujeres registran un monto promedio de pensión 37% menor que el de los hombres

Las mujeres registran un monto promedio de pensión casi 37% menor que el de los hombres, según un informe publicado por la Superintendencia de Pensiones.

Al considerar a todas las personas pensionadas por vejez en el país, en el total las mujeres registran un monto promedio de pensión 36,7% menor que el de los hombres, ya que el de ellos fue $491.668 en junio, mientras que en mujeres llegó a $311.327.

Eso es lo que muestra el reporte “Informe de género sobre el sistema de pensiones y seguro de cesantía” que realiza de manera anual la Superintendencia de Pensiones, con el objetivo de comparar la situación de hombres y mujeres en el sistema, según consigna La Tercera.

En particular, la brecha de género de casi 37% que arroja el reporte en el monto que reciben el total de los pensionados de vejez, incluye a las personas de todo el sistema, es decir, las que están en el sistema de capitalización individual (AFP y compañías de seguro), en el sistema antiguo (IPS) y quienes reciben Pensión Garantizada Universal (PGU).

En ese sentido, el informe sostiene que el total de pensiones de vejez pagadas a junio de 2025 fue 2.452.220 (57,4% mujeres y 42,6% hombres). Al desagregar esa cifra, se obtiene que el sistema de capitalización individual es el único donde las mujeres representan una proporción algo menor que los hombres, con el 47,3%.

Al ver las pensiones solidarias, la PGU no contributiva se entregó a 601.553 personas beneficiarias, siendo el 71,7% mujeres.

En paralelo, 221.349 pensiones se financiaron con PGU contributiva o APS Vejez pensión garantizada, “debido a que las personas agotaron el saldo de sus cuentas de capitalización individual”, señala el informe. De ese total, el 71,8% correspondió a mujeres.

Al ver los montos de pensión, se obtiene que el promedio de pensión autofinanciada en el sistema de capitalización individual fue de $207.440 en mujeres y de $377.090 en hombres, lo que significa que ellas tuvieron una pensión 45% menor.

En el sistema antiguo hay montos promedio más altos: $340.464 para mujeres y $499.306 para hombres, con una brecha de -31,8%. “Considerando ambos sistemas, el monto autofinanciado promedio fue de $234.682 en mujeres y $390.632 en hombres, lo que representó una brecha de -39,9%”, puntualiza el reporte de la Superintendencia.

Pero eso es sin incorporar pensiones solidarias, porque al sumar los aportes de la PGU a la pensión total, las brechas se reducen. En el sistema de capitalización individual disminuyen a -40%, mientras que en el sistema antiguo se reducen a -21,7%.

“Considerando ambos sistemas, la brecha general desciende a -34,5%. En personas beneficiarias de PGU no contributiva, la brecha es prácticamente nula (0,1%), mientras que, entre quienes financian su pensión totalmente con PGU contributiva o APS Vejez pensión garantizada, la brecha del monto promedio fue -2,7%”, detalla el informe.

NUEVOS PENSIONADOS

Lo anterior es para el total de pensionados del país. Pero el panorama cambia si se mira solo a los nuevos pensionados, es decir, al analizar lo que ocurrió con las 159.907 personas afiliadas que se pensionaron por vejez entre julio de 2024 y junio de 2025.

De ese total de nuevos pensionados, las mujeres representaron el 52,8%, mientras que los hombres fueron el 47,2%.

“En relación con los montos de la primera pensión autofinanciada, en el período analizado la mediana alcanzó $156.676 y el promedio $273.919 en hombres, mientras que en mujeres estos valores fueron $46.335 y $105.683, respectivamente”, señala el documento.

Así, la Superintendencia estimó que la brecha de género es de -70,4% para la mediana y -61,4% para el promedio.

“Estas brechas se explican por la incidencia de los factores determinantes de los montos de pensión, como las remuneraciones, las densidades de cotización, los años de acumulación y los saldos ahorrados, además de la mayor expectativa de vida de las mujeres”, puntualiza el documento.

Bajo este escenario, detalla que “la densidad promedio de cotizaciones de las nuevas personas pensionadas fue de 64,6% en hombres y de 50,9% en mujeres, con una brecha de -13,7 p.p. Por su parte, las medianas fueron de 71,3% y 50,0%, respectivamente, con una mayor brecha de -21,3 p.p.”.

En ese sentido, explica que “estas brechas, asociadas a mayores períodos sin cotizaciones, dan cuenta de trayectorias laborales más interrumpidas y discontinuas en las mujeres”.

En los saldos acumulados también se registró una brecha entre hombres y mujeres, de -57,6% desfavorable para ellas, quienes acumularon en promedio UF 596 versus las UF 1.403 de los hombres. Incluso mayor es la brecha al ver las medianas, pues alcanzó un -69,4%, al ser de UF 248 y UF 813, respectivamente.

“Inciden en estas brechas, además de las menores densidades de cotización, el menor período de acumulación o ahorro en mujeres, el cual está determinado a su vez por la diferencia en la edad legal de jubilación (60 años en mujeres y 65 años en hombres)”, sostiene el estudio.

Las mujeres además se concentraron “en los tramos de menor número de años cotizados (menos de 25 años), mientras que los hombres predominan en los tramos superiores".

En general, las mujeres son mayoría en los tramos de hasta 25 años cotizados, y los hombres en los tramos de más años cotizados. Por ejemplo, las mujeres representan el 86,9% en el tramo de menos de un año cotizado, pero solo el 14,5% en el tramo de 40 años o más”.

Por otra parte, al ver los montos autofinanciados de pensión, “se observa que, para todos los tramos analizados (excepto para el tramo de más de 40 años cotizados) el monto promedio es menor en mujeres, con una brecha que varía entre -20,6% y -62,5%, siendo esta brecha, en general, decreciente con el número de años cotizados”, se puntualiza.

DENSIDAD DE COTIZACIÓN

El informe del regulador muestra también que a junio de este año las mujeres eran el 46,9% del total de personas afiliadas activas en el sistema de capitalización individual, mientras que alcanzaron el 43,8% del total de cotizantes, equivalente a 2.542.539 personas.

“La densidad de cotizaciones, entendida como el porcentaje de meses cotizados respecto de los meses transcurridos desde que una persona se afilió, es mayor en hombres que en mujeres y refleja una brecha estructural persistente por sexo”, expone el estudio.

Esto último, considerando que el promedio de densidad de los hombres fue 57% en junio, pero en mujeres fue de 49%, lo que constituye una brecha de -8,2 p.p. En tanto, la mediana fue 62% en hombres y 48,1% en mujeres, una brecha de -13,9 p.p.

“Estos resultados muestran que, dado que las mujeres cotizan con menor regularidad que los hombres, acumulan menos saldo, lo que repercutirá en montos de pensiones más bajos al momento de jubilar”, indica el texto.

En paralelo, la remuneración imponible promedio fue de $1.370.381 para los hombres a junio de 2025, mientras que en mujeres estuvo en $1.225.623, una brecha de -10,6%.

“Esta brecha fue de igual magnitud a la registrada en 2024, asociada al incremento real anual de la remuneración promedio en 3,5%, en ambos sexos. En cuanto a la mediana, los valores fueron $1.040.760 en hombres y $915.904 en mujeres, con una brecha de -12,0%, inferior en 0,2 p.p. a la observada el año anterior. En este último resultado influyó el mayor crecimiento, en términos reales, de la mediana en mujeres (3,5%) respecto de los hombres (3,3%)”, afirma el estudio.

PURANOTICIA