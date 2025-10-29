Leve baja: Tasa de desempleo en Chile marca 8,5% en trimestre julio–septiembre

En 8,5% se ubicó la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre julio–septiembre de 2025, de acuerdo con la información entregada por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

La cifra registró un descenso de 0,2 puntos porcentuales en doce meses, producto del alza de la fuerza de trabajo (1,2%), menor a la presentada por las personas ocupadas (1,5%). Por su parte, las personas desocupadas disminuyeron 1,3%, incididas exclusivamente por quienes se encontraban cesantes (-1,4%), debido a que quienes buscan trabajo por primera vez no registraron variación.

En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 9,1%, decreciendo 0,1 pp. interanualmente, producto del ascenso de 1,3% de la fuerza de trabajo, menor al de 1,4% registrado por las mujeres ocupadas; mientras las desocupadas se contrajeron 0,2%, incididas únicamente por las cesantes (-0,4%).

En los hombres, la tasa de desocupación fue de 8,1%, disminuyendo 0,3 pp. en un año. Esto, a raíz del alza de 1,2% de la fuerza de trabajo, menor a la de 1,5% registrada por los hombres ocupados. Al mismo tiempo, los desocupados descendieron 2,1%.

Además, en doce meses, la estimación del total de personas ocupadas creció 1,5%, incidida tanto por los hombres (1,5%) como por las mujeres (1,4%).

Según sector económico, la expansión de la población ocupada fue influida por información y comunicaciones (21,3%), servicios administrativos y de apoyo (12,9%) y actividades de salud (5,4%); en tanto que, por categoría ocupacional, el alza se observó en personas asalariadas formales (0,9%) y personas asalariadas informales (3,7%).

En tanto, la tasa de ocupación informal se ubicó en 26,2%, decreciendo 0,8 pp. en doce meses. En el mismo período, las personas ocupadas informales disminuyeron 1,4%, incididas tanto por los hombres (-2,3%) como por las mujeres (-0,4%).

Según sector económico, el descenso se debió, principalmente, a comercio (-5,1%) e industria manufacturera (-4,8%); mientras que, por categoría ocupacional, la variación de las personas ocupadas informales fue incidida por trabajadoras por cuenta propia (-5,1%) y asalariadas públicas (-8,1%).

Asimismo, la tasa de desocupación ajustada estacionalmente (que elimina los efectos de los factores exógenos estacionales de naturaleza no económica que influyen en su comportamiento coyuntural) se situó en 8,4%, sin registrar variación con respecto al trimestre móvil anterior.

Finalmente, en la Región Metropolitana, la tasa de desocupación del trimestre julio–septiembre de 2025 alcanzó un 8,8%, con un descenso de 0,3 pp. en doce meses. En el mismo período, la estimación del total de la población ocupada creció 1,2%, incidida principalmente, según sector económico, por información y comunicaciones (30,8%), industria manufacturera (8,2%) y servicios administrativos (17,4%).

