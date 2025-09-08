Ministro Grau calificó de "buena noticia" la nula variación del IPC en agosto: "La economía avanza en la dirección correcta"

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, calificó como “una muy buena noticia” el resultado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de agosto, el cual registró una variación mensual de 0,0%.

Con este resultado, la inflación acumulada en lo que va del año alcanza un 2,9%, y en doce meses, un 4,0%, según informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

La cifra fue menor a la esperada por el mercado, que proyectaba un alza de entre 0,1% y 0,2%.

De acuerdo con el boletín del INE, en el octavo mes del año seis de las trece divisiones que componen la canasta del IPC registraron disminuciones. Destacaron las caídas mensuales en “Equipamiento y mantención del hogar” (-1,2%) y “Transporte” (-0,5%). En tanto, cinco divisiones anotaron alzas, siendo la más significativa “Alimentos y bebidas no alcohólicas” (0,9%).

“Acabamos de conocer que la inflación fue de 0% mensual en agosto. Es un resultado levemente inferior a lo esperado, que estaba en torno al 0,2%. Es una buena noticia porque implica que, en doce meses, la inflación baja de 4,3% a 4,0%. Esto nos permite avanzar hacia la meta del 3%, y esperamos que en octubre se registre una baja importante que nos acerque aún más”, señaló el ministro Grau.

El secretario de Estado también destacó que la inflación subyacente, es decir, sin considerar componentes volátiles como combustibles y algunos alimentos, también fue nula en agosto, resaltando en particular la caída en los precios del pan y la gasolina.

Asimismo, Grau subrayó que con el resultado de agosto se alcanza la menor inflación anual en once meses. “Algo que me gustaría resaltar es que, con esta cifra, tenemos el nivel más bajo de inflación acumulada en once meses, lo que da cuenta de que la economía avanza en la dirección correcta, con salarios al alza, una inflación contenida y, por lo tanto, una mejora en la capacidad de compra de las familias”, concluyó.

