Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
× Puranoticia tv EN VIVO
IPC anotó 0,0% en agosto debido a las bajas en bencinas, pan y vinos

IPC anotó 0,0% en agosto debido a las bajas en bencinas, pan y vinos

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

De las divisiones que consignaron alzas mensuales en sus precios, destacó alimentos y bebidas no alcohólicas.

IPC anotó 0,0% en agosto debido a las bajas en bencinas, pan y vinos
Lunes 8 de septiembre de 2025 08:20
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

En agosto de 2025, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó una variación mensual de 0,0%, acumulando 2,9% en el año y de 4,0% a doce meses.

Cinco de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, seis presentaron incidencias negativas y dos registraron nula incidencia.

Entre las divisiones con descensos en sus precios, destacaron equipamiento y mantención del hogar (-1,2%) con -0,072 puntos porcentuales (pp.) y transporte (-0,5%) con -0,067pp.

Las restantes divisiones que influyeron negativamente contribuyeron en conjunto con -0,113pp.

De las divisiones que consignaron alzas mensuales en sus precios, destacó alimentos y bebidas no alcohólicas (0,9%), con una incidencia de 0,192pp.

Por productos, las mayores bajas se registraron en gasolina con una disminución mensual de 1,7%, el pan, con un descenso mensual de 2,2%, y vinos con una baja mensual de 3,9%.

Y entre las mayores alzas estuvieron carne de vacuno con un crecimiento de 2,2%, alimentos adquiridos en restaurantes, cafés y similares con un aumento mensual de 0,6%, y cecinas con un alza mensual de 2,5%.

PURANOTICIA