Ministro de Hacienda reitera que condonación del CAE "tiene que ser un proyecto con su propio financiamiento"

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió nuevamente al compromiso del presidente Gabriel Boric respecto a condonar las deudas educacionales de universitarios que solicitaron el Crédito Con Aval del Estado (CAE).

En entrevista con CNN Chile, recordó que "en el caso de los deudores del CAE, él (Boric) dijo que este es un tema que vamos a abordar o presentar un proyecto de ley una vez que se aprueba la reforma tributaria".

"El Presidente habla de generar mecanismos de apoyo para los deudores, eso requiere financiamiento, y por eso se plantea que tiene que ser un proyecto que tenga su propio financiamiento, que sea autocontenido", reiteró, tal como señaló al día siguiente de la Cuenta Pública.

En esa línea, el secretario de Estado sostuvo que, por ejemplo, "no podemos poner a los deudores del CAE a competir con la Pensión Garantizada Universal (PGU)".

También abordó la deuda histórica de los profesores, lo que fue mencionado por el Mandatario en su Cuenta Pública 2023. Al respecto, indicó que "he escuchado a parlamentarios de todos los sectores políticos abogar por resolver este problema. No creo que esto sea patrimonio de un sector político en particular. Yo diría que lo principal es que haya un dialogo con ellos -profesores y profesoras- en torno a este tema de la compensación".

A propósito de la reforma tributaria y el nuevo intento de tramitarla en el Senado, y los cuestionamientos desde la UDI, desde donde han afirmado que "no estarán sus votos si es que la iniciativa no tiene cambios profundos", Marcel aseveró que "no siento que se hayan planteado desde ya a negar sus votos, y es difícil que fuera así para algo que no se conoce".

"De partida, el Presidente en la Cuenta Pública destacó que en la búsqueda de acuerdos nadie puede aspirar a conseguir el 100% de lo que quiere, todos tenemos que ceder. El Gobierno ha daño señales bien claras en voluntades de ceder y de poner más cosas sobre la mesa", añadió.

El jefe de la billetera fiscal aseguró que "yo creo que un pacto fiscal debería tener cuatro elementos: primero, ponernos de acuerdo en ciertos principios que debería cumplir nuestro sistema tributario, que no sólo sean relevantes para esta reforma, sino para largo plazo".

"Segundo, necesidades de gastos y prioridades para el gasto. Tercero, cuánto de esas prioridades de gasto podemos financiar con mejoras de eficacia y austeridad. Cuarto, y al final de la lista, qué es lo que vamos a modificar del sistema tributario", agregó.

PURANOTICIA