Ministro de Hacienda proyecta bajar el desempleo al 6,5% en cuatro años y "crear del orden de 600 mil a 650 mil empleos"

Los objetivos en materia laboral del Gobierno liderado por el Presidente José Antonio Kast fueron expuestos recientemente en el Congreso.

Fue en el marco de la sesión de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados donde el titular de la cartera, Jorge Quiroz, sinceró las cifras que el Ejecutivo espera alcanzar, afirmando que "al término de los cuatro años queremos llevar tasa de desempleo al 6,5%".

Para lograr este escenario, el plan gubernamental contempla la generación de entre 600 y 650 mil puestos de trabajo. Sin embargo, el secretario de Estado precisó que este volumen de nuevas plazas se concretará "dependiendo como crezca la fuerza de trabajo".

Las medidas impulsadas no han estado exentas de reparos, particularmente frente al crédito tributario de hasta 83 millones de pesos destinado a cubrir remuneraciones. Frente a estos cuestionamientos, la autoridad económica respondió que "no hay ninguna garantía de que se vaya a contratar más gente. Lo que estamos haciendo es que estamos dando un incentivo, ya sea para contratar o para retener, para no despedir".

Profundizando en la naturaleza de este beneficio, el jefe de la billetera fiscal añadió: "Es un instrumento que actúa en los dos sentidos. Y por eso que se aplica sobre el empleo que existe, especialmente relevante hoy día que tenemos un desempleo del 8%, que ya dura más de 30 meses".

Las dudas en torno a las proyecciones de los ingresos para las arcas públicas también fueron abordadas por el ministro. Al respecto, Quiroz defendió los cálculos oficiales subrayando que “nuestras estimaciones no son ficción, sino que en base al informe basado por la Comisión Marfán" y garantizó que dichas cifras "son las mejores estimaciones que se pueden hacer con la información disponible”.

En otro ámbito del debate legislativo, el secretario de Estado mencionó que el impuesto a las pymes no está incluido en el proyecto de Reconstrucción Nacional. Sin embargo, señaló que "siempre he planteado que nuestro objetivo es, a largo plazo, mantener el 12,5% para todas las pymes".

Finalmente, sobre las razones para dejar fuera este gravamen del texto en discusión, Quiroz detalló que "no se incluye en este proyecto porque se incluirá después en otra iniciativa en la que vamos a perfeccionar otros problemas de las pymes".

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