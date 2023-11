Ministro de Hacienda estima que dentro de 10 días se presentará la propuesta final de pacto fiscal

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, sostuvo que en un plazo aproximado de 10 días el Gobierno estará en condiciones de presentar la propuesta de pacto fiscal.

La autoridad dio a conocer dicha información en el "Encuentro Asociación Público-Privada Sistema de Concesiones al 2050".

"Estamos en una etapa bien decisiva. Ya tenemos textos que hemos ido revisando con todos los participantes de este esfuerzo y pronto, probablemente de aquí a unos diez días más, vamos a tener una propuesta que plantearle al país", dijo Marcel.

Una de sus principales tareas tiene relación con el espacio con que Chile cuenta para incrementar su crecimiento tendencial y espacio fiscal.

"Este es un tema que siempre ha estado en la discusión: cuánto puede aportar el crecimiento al financiamiento fiscal. Eso lo vamos a tener y va a ser en buena medida lo que nos va a permitir cerrar el círculo completo de las propuestas que tenemos", manifestó Marcel.

Las propuestas en materia de gasto involucran recursos por US$8.000 millones, equivalentes a 2,7% del PIB en régimen. Entre ellas se cuenta el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), la reducción de las listas de espera en salud, inversión en seguridad pública, entre otras.

Además, Marcel sostuvo que está por cumplirse la entrega del informe del Comité de Expertos, el cual está encargado de cuantificar el espacio fiscal que pueda generar el mayor crecimiento económico.

La instancia está integrada por José Pablo Arellano, ex director de Presupuestos; Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda; José De Gregorio, ex presidente del Banco Central; Andrea Repetto, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica; Andrea Tokman, economista jefe de Quiñenco; Rodrigo Vergara, ex presidente del Banco Central y Manuel Marfán, ex ministro de Hacienda y ex vicepresidente del Banco Central.

