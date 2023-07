Ministra Camila Vallejo por pacto fiscal: “Trata de enfrentar la desigualdad que tenemos"

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que el pacto fiscal que presentará este lunes el ministro de Hacienda, Mario Marcel, busca enfrentar la desigualdad, para lo cual se requiere el aporte de los que tienen más recursos.



En entrevista con CNN Chile, la portavoz de La Moneda dijo que esta iniciativa que reemplaza a la fallida reforma tributaria de marzo “trata de enfrentar la desigualdad que tenemos. El sistema tributario que existe en Chile es muy regresivo para la persona común y corriente”.



En ese sentido, añadió que el pacto fiscal busca “aumentar el aporte de las personas que más tienen para garantizar servicios básicos esenciales y derechos fundamentales con certeza en el presente y hacia el futuro"



Añadió que el pacto "no es solo lo tributario, también es la estrategia de desarrollo que tiene nuestro país. Chile necesita no solo lo que es la distribución de la riqueza, sino cómo hacemos que más personas generen riqueza y que esa riqueza sea sostenible”.



CASO CONVENIOS



Sobre el Caso Convenios, la ministra recalcó que “en estos actos administrativos siempre hay que resguardar la fe pública y aquí en ningún caso se la ha bajado el perfil”.



“Somos de los más interesados como Gobierno de que esto se esclarezca y se establezcan las responsabilidades no solo administrativas o políticas, sino también penales frente a la concurrencia de posibles delitos de corrupción”, enfatizó.



Del mismo modo, manifestó que a “la corrupción hay que enfrentarla con decisión y sin miramiento, independiente del color político de las personas implicadas".



"Cuando se instalan hechos que pueden significar actos de corrupción, lo que se daña no es simplemente a un Gobierno o a un proyecto de Gobierno, lo que se daña es a las instituciones democráticas, por eso es tan importante no solo indignarse, no solo condenarlas, sino que tomar medidas lo antes posible”, concluyó.

